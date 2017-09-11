Заслуги воронежцев перед Отечеством оценены тремя медалями второй степени

Источник: AP 2017

«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» к награде представлены заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Борис Зинченко (в прошлом — заместитель начальника УФСБ по Воронежской области) и управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Александр Меркулов (в прошлом — заместитель главы областной администрации).

Также медалью ордена награжден председатель комитета по аграрной политике областной думы Николай Гапоненко (в прошлом директор ЗАО «Острогожсксадпитомник») — «за заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».