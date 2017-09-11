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18:22 (мск), источник: Время Воронежа

Заслуги воронежцев перед Отечеством оценены тремя медалями второй степени

Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Воронежской области медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 11 сентября.

Источник: AP 2017

«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» к награде представлены заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Борис Зинченко (в прошлом — заместитель начальника УФСБ по Воронежской области) и управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Александр Меркулов (в прошлом — заместитель главы областной администрации).

Также медалью ордена награжден председатель комитета по аграрной политике областной думы Николай Гапоненко (в прошлом директор ЗАО «Острогожсксадпитомник») — «за заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, этим указом заместителю главврача областной детской клинической больницы Николаю Глаголеву присвоено звание «Заслуженный врач РФ», гендиректору ОАО «Турбонасос» Сергею Валюхову — звание «Заслуженный конструктор РФ», а педагогам воронежский гимназий имени Платонова и № 6 Ирине Головковой и Галине Щукиной — звание «Заслуженный учитель РФ».

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