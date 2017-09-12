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07:53 (мск), источник: Время Воронежа

Жалоб на выборы воронежскому омбудсмену не поступало

Впрочем, Татьяна Зражевская остерегается спешить с выводами.

Источник: Время Воронежа

В день голосования 10 сентября в аппарат уполномоченного по правам человека в Воронежской области не поступило ни одной жалобы о нарушениях. Об этом интернет-газете «Время Воронежа» рассказала сама омбудсмен Татьяна Зражевская.

По словам Татьяны Дмитриевны, отсутствие жалоб и обращений даже несколько обеспокоило ее; она сама к вечеру обратилась в областную избирательную комиссию: мол, все ли в порядке. Ей ответили, что выборы проходят в штатном режиме, жалоб нет.

— Даже Илья Сиволдаев, у которого всегда есть поводы для обращений, и тот ни разу не позвонил с сообщениями о нарушениях, — подчеркнула Татьяна Зражевская.

Впрочем, говорить о том, что выборы в регионе прошли бесконфликтно, она пока не готова:

— Давайте подождем хотя бы дня три, а там посмотрим.

И то верно. Напомним, что прошлой осенью скандал, связанный с манипуляциями при голосовании, грянул через несколько дней после того, как состоялись выборы в Государственную думу.

Кстати сказать, накануне выборов Татьяна Зражевская проверила готовность избирательных участков. Мониторинг показал, что на все избирательных участках имеются пандусы, однако далеко не везде и не всегда они отвечают техническим требованиям (отсутствуют поручни, высокий угол наклона, нестандартная ширина).

Кроме того, отметил омбудсмен, необходимо создавать и другие условия, гарантирующие беспрепятственный доступ к осуществлению активного избирательного права не только инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но и по зрению, слуху: например, наличие тактильных указателей, тифлосредств, сурдопереводчиков. Также она предложила рассмотреть возможность привлечения инвалидов в состав участковых избирательных комиссий.

Герман Полтаев.

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