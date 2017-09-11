Меркель в разговоре с Путиным одобрила инициативу России по миротворцам
БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
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