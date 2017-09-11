Меркель в разговоре с Путиным одобрила инициативу России по миротворцам

Источник: AP 2017

«Оба участника переговоров обсудили российское предложение по миссии ООН в Донбассе. Федеральный канцлер поприветствовала российскую инициативу в принципе, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат», — заявил Зайберт.

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Также во время разговора, состоявшегося во второй половине дня, «было достигнуто согласие, что конфликт вокруг ядреного вооружения КНДР должен решаться мирным путем», добавил Зайберт.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в минувший вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.