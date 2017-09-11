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18:00 (мск), источник: РИА Новости

Меркель в разговоре с Путиным одобрила инициативу России по миротворцам

БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Источник: AP 2017

«Оба участника переговоров обсудили российское предложение по миссии ООН в Донбассе. Федеральный канцлер поприветствовала российскую инициативу в принципе, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат», — заявил Зайберт.

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Также во время разговора, состоявшегося во второй половине дня, «было достигнуто согласие, что конфликт вокруг ядреного вооружения КНДР должен решаться мирным путем», добавил Зайберт.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в минувший вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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