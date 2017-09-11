Оппозиция на выборах в Москве: победа или поражение?

Источник: РИА "Новости"

Русская служба Би-би-си разбиралась, сможет ли теперь оппозиция выдвинуть своего кандидата на выборах мэра Москвы в 2018 году.

Сомнительная победа

Чтобы выдвинуться на выборах мэра Москвы в 2018 году, кандидат должен преодолеть так называемый муниципальный фильтр — собрать в свою поддержку подписи муниципальных депутатов. Сделать это нужно в трех четвертях районов Москвы, то есть необходима подпись хотя бы одного депутата в 110 районах из 125.

В таком количестве районов, по предварительным итогам, не смогла провести своих кандидатов ни одна из оппозиционных партий.

Занявшая второе место по числу выигранных мандатов партия «Яблоко» завоевала 176 мест (при 25 мандатах на прошлых выборах) в 50 районах при необходимых 110, у остальных партий результаты скромнее.

КПРФ получила в пять раз меньше мест, чем у нее было в прошлом созыве — 43 мандата вместо 212. «Справедливая Россия» уменьшила число своих кресел почти в 13 раз — партия получила десять мандатов при 128 прежних. У ЛДПР теперь почти в шесть раз меньше мест — четыре мандата вместо 25 в прошлом созыве.

В общей сложности оппозиционные партии получили 233 мандатов. А это в полтора раза меньше, чем на прошлых выборах — тогда эти партии в совокупности взяли 390 мест.

Еще 108 мест получили самовыдвиженцы, но их политические предпочтения оппозиционеры смогут узнать, когда будут собирать подписи.

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При этом «Единая Россия» займет около 77% кресел в муниципальных собраниях. Партия власти получила 1154 из 1502 мандатов. Это на 20% больше, чем на выборах 2012 года, сказал Би-би-си представитель московского отделения партии «Единая Россия».

Точные цифры там не называют, как и количество районов, в которых партия провела своих кандидатов. При этом пять лет назад многие единороссы шли на местные выборы в Москве как самовыдвиженцы, а не кандидаты от партии.

По данным сайта штаба Дмитрия Гудкова, где агрегируются официальные данные, «Единая Россия» не получила мест в восьми московских районах: Раменки, Дорогомилово, Тропарево-Никулино, Останкинский, Куркино, Хамовники, Академический и Гагаринский.

Кто сможет выдвинуться

«Только “Единая Россия” по итогам прошедших выборов набирает необходимое число депутатских мандатов, которые позволят кандидату в мэры Москвы преодолеть муниципальный фильтр. Ни “Яблоко”, ни КПРФ, ни самовыдвиженцы, даже если скооперируются, не смогут преодолеть муниципальный фильтр», — заявил по итогам выборов председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов (цитата по Интерфаксу).

Бывший депутат Госдумы Гудков, который организовал штаб по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты, на пресс-конференции в понедельник сообщил, что из поддержанных им кандидатов 266 человек (среди них представители «Яблока» и других партий и самовыдвиженцы) получили мандаты в 63 районах.

Гудков снова заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. По его словам, без его участия в мэрские выборы будут нелегитимны. Он пообещал добиваться преодоления муниципального фильтра, в том числе законодательным путем.

Гудков собирается выдвигаться от «Яблока». Участвовать в выборах хочет и лидер московского отделения партии Сергей Митрохин. Предполагается, что между ними состоятся дебаты, после чего решение, кого выдвигать, примет съезд «Яблока».

Другие представители либеральных сил пока не заявляли о намерении составить конкуренцию мэру Сергею Собянину.

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов уже предложил оппозиционным партиям помощь в сборе подписей для преодоления муниципального фильтра.

«Мы всем предлагаем одно: мы готовы собрать муниципальных депутатов, пригласить вас как кандидатов — тех, кто изъявил желание участвовать в сборе подписей, и выступить перед депутатами, которые представляют “Единую Россию”, с той программой, с которой вы хотите идти», — сказал Неверов (цитата ТАСС).

Именно при помощи депутатов от «Единой России» на выборах мэра в 2013 году муниципальный фильтр смог преодолеть оппозиционер Алексей Навальный. Он занял второе место на выборах, получив 27,24%. Мэром стал Собянин.

Митрохин уже заявил, что готов взять голоса муниципальных депутатов от «Единой России».

«Там тоже свои процессы в “Единой России” происходят, там есть много людей, которые нам симпатизируют. Среди депутатов, которые от “Единой России” прошли, есть такие, которые готовы лично за меня поставить подпись, я с ними лично беседовал, и они мне это обещали», — сказал Митрохин.