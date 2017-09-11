Овсянников анонсировал изменения в правительстве Севастополя

«Есть ряд кадровых решений, которые дожидались окончания выборной кампании. Они будут реализованы сразу же после того, как я отправлю в отставку правительство (предусмотрено законодательством). В ближайшую неделю все мы это увидим — до 20 числа (сентября), насколько я помню временной график», — сказал он.

Также Овсянников поблагодарил жителей города за участие в выборах губернатора Севастополя. «Хочу поблагодарить всех севастопольцев, которые пришли на выборы, которые приняли участие в судьбе города, отдали свои голоса не обязательно за Овсянникова, за любого из кандидатов. Это позиция, которую я искренне уважаю. Хочу оправдать доверие не только тех, кто отдал голоса за меня, но и всех жителей города, даже тех, кто не приходил на выборы», — сказал врио губернатора города-героя.