Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин рассказал о конфликте со Стасом Михайловым
Найдена причина неудач при онлайн-шопинге
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
10В Саудовской Аравии начался Хадж
17:52 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников анонсировал изменения в правительстве Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил журналистам в понедельник, что после его вступления в должность губернатора города состав правительства будет изменен.

Источник: РИА "Новости"

«Есть ряд кадровых решений, которые дожидались окончания выборной кампании. Они будут реализованы сразу же после того, как я отправлю в отставку правительство (предусмотрено законодательством). В ближайшую неделю все мы это увидим — до 20 числа (сентября), насколько я помню временной график», — сказал он.

По словам Овсянникова, изменения коснутся как заместителей губернатора, так и директоров департаментов.

Также Овсянников поблагодарил жителей города за участие в выборах губернатора Севастополя. «Хочу поблагодарить всех севастопольцев, которые пришли на выборы, которые приняли участие в судьбе города, отдали свои голоса не обязательно за Овсянникова, за любого из кандидатов. Это позиция, которую я искренне уважаю. Хочу оправдать доверие не только тех, кто отдал голоса за меня, но и всех жителей города, даже тех, кто не приходил на выборы», — сказал врио губернатора города-героя.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), по предварительным данным на выборах губернатора Севастополя в воскресенье Овсянникова поддержали 71% избирателей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Отток капитала из России почти удвоился в 2017 году
Эксперт: в Европу могут вернуться тысячи жен и детей боевиков
Меркель одобрила инициативу России по миротворцам в Донбассе
Определены регионы России с самыми нервными работниками
Президент УЕФА пообещал исключить ПСЖ из еврокубков
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь