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18:14 (мск), источник: Sputnik.by

«Вышиванка» президента: Лукашенко полетел в Индию в спортивном костюме

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник отправился с двухдневным визитом в Индию.

Источник: Sputnik.by

Из Национального аэропорта Минск самолет главы государства взял курс на Нью-Дели и приземлится в международном аэропорту Индиры Ганди.

Журналисты телеканала ОНТ запечатлели главу белорусского государства перед отлетом: Лукашенко был одет в серый спортивный костюм со стилизованным белорусским орнаментом белого цвета на груди.

В этом же спортивном костюме глава государства недавно летал в Узбекистан.

Sputnik с помощью сайта национального авиаперевозчика НАК «Белавиа» подсчитал, что самый короткий маршрут до Нью-Дели занимает почти 9 часов, если учитывать полуторачасовую пересадку в московском аэропорту Шереметьево.

Как ранее сообщало агентство, визит белорусского президента в Индию продлится два дня, на вторник запланированы переговоры Лукашенко с первыми лицами индийского государства.

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