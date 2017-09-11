«Вышиванка» президента: Лукашенко полетел в Индию в спортивном костюме
МИНСК, 11 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник отправился с двухдневным визитом в Индию.
МИНСК, 11 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник отправился с двухдневным визитом в Индию.
Из Национального аэропорта Минск самолет главы государства взял курс на
Журналисты телеканала ОНТ запечатлели главу белорусского государства перед отлетом: Лукашенко был одет в серый спортивный костюм со стилизованным белорусским орнаментом белого цвета на груди.
В этом же спортивном костюме глава государства недавно летал в Узбекистан.
Sputnik с помощью сайта национального авиаперевозчика НАК «Белавиа» подсчитал, что самый короткий маршрут до
Как ранее сообщало агентство, визит белорусского президента в Индию продлится два дня, на вторник запланированы переговоры Лукашенко с первыми лицами индийского государства.