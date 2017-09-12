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09:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Власти Нижнего Новгорода должны находить баланс между интересами жителей и бизнеса», — Елизавета Солонченко

«Власти Нижнего Новгорода должны находить баланс между интересами жителей и бизнеса», — заявила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, комментируя решение комиссии по землепользованию и застройке, отказавшей в строительстве частного объекта в парке возле Светлоярского озера.

Источник: Reuters

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, на заседании, проходившем 11 сентября, члены комиссии проголосовали за то, чтобы не предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, который запрашивал застройщик.

«Комиссия по землепользованию и застройке единогласно приняла решение: не давать условно-разрешенное использование, которое запрашивал застройщик для того, чтобы была возможность строить кафе и бассейн. Услышали мнение жителей, мнение районной администрации, поэтому единогласно такое решение принято», — заявила Елизавета Солонченко.

Оценивая данное решение для всех сторон, глава города подчеркнула, что для застройщика, это, наверное, не очень хорошо, потому что у него были свои планы на данный участок, и он готов был инвестировать деньги.

Зато это хорошо для жителей, которые хотят видеть там просто парк с прогулочной зоной. Наверное, теперь в этой ситуации мы должны помочь застройщику и подобрать ему другую площадку, где не будут ущемляться интересы горожан. Город — это баланс интересов и жителей, и бизнеса. И городские власти должны этот баланс находить.
Елизавета Солонченко

Добавим, за последние два месяца это уже второй случай, когда городские власти принимают решения на основании пожеланий жителей — месяц назад было принято решение отказаться от застройки территории старого стадиона «Красная Этна».

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