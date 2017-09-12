Чиновники запланировали включение 80 участков в зеленый пояс вокруг Воронежа

Источник: РИА "Воронеж"

Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа обсудили участники президиума обправительства. В ближайшее время в регионе сформируют группы общественного контроля, рассказал руководитель управления лесного хозяйства Воронежской области Александр Величко. В группы войдут члены Общественной палаты, представители Общественного совета при управлении лесного хозяйства области, общественных организаций. Они будут инспектировать участки, которые могут войти в зеленый пояс, с выездом на место и готовить материалы для общественных слушаний. Включение участков в зеленый пояс должны одобрить на общественных слушаниях. Лишь после этого депутаты облдумы подпишут соответствующее постановление и установят границы участков. Губернатор Алексей Гордеев подчеркнул, что при создании зеленого пояса «главное — учесть мнение горожан и уложиться в установленные сроки».

Участники заседания обсудили вариант включения региона в экологический пилотный проект Минприроды России, который запустят в городах-миллионниках в 2018 году. В его рамках Воронежская область могла бы рассчитывать на дополнительное финансирование для создания зеленого пояса.

Контекст

Лесопарковый зеленый пояс — зона, включающая территории, на которых расположены леса и зеленые городские насаждения. Территории создадут вокруг города единую естественную экосистему. Зеленый пояс предназначен для поддержания благоприятной экологической обстановки. Земельные участки, формирующие зеленый пояс, не должны иметь собственников и предназначаться под размещение каких-либо объектов.

О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа стало известно летом 2016 года.