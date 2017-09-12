Чиновники запланировали включение 80 участков в зеленый пояс вокруг Воронежа

Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа обсудили участники президиума обправительства. В ближайшее время в регионе сформируют группы общественного контроля, рассказал руководитель управления лесного хозяйства Воронежской области Александр Величко. В группы войдут члены Общественной палаты, представители Общественного совета при управлении лесного хозяйства области, общественных организаций. Они будут инспектировать участки, которые могут войти в зеленый пояс, с выездом на место и готовить материалы для общественных слушаний. Включение участков в зеленый пояс должны одобрить на общественных слушаниях. Лишь после этого депутаты облдумы подпишут соответствующее постановление и установят границы участков. Губернатор Алексей Гордеев подчеркнул, что при создании зеленого пояса «главное — учесть мнение горожан и уложиться в установленные сроки».
Участники заседания обсудили вариант включения региона в экологический пилотный проект Минприроды России, который запустят в городах-миллионниках в 2018 году. В его рамках Воронежская область могла бы рассчитывать на дополнительное финансирование для создания зеленого пояса.
Лесопарковый зеленый пояс — зона, включающая территории, на которых расположены леса и зеленые городские насаждения. Территории создадут вокруг города единую естественную экосистему. Зеленый пояс предназначен для поддержания благоприятной экологической обстановки. Земельные участки, формирующие зеленый пояс, не должны иметь собственников и предназначаться под размещение каких-либо объектов.
О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа стало известно летом 2016 года.
Схему организации зеленого пояса регламентировал региональный закон от 17 июля 2017 года. Созданием зеленой зоны занимается межведомственная рабочая группа под руководством зампредседателя правительства области Максима Увайдова. На первом заседании в январе 2017 года решили в первую очередь обустроить зеленый пояс вокруг областного центра. Ученым Воронежского лесотехнического университета поручили определить критерии отбора лесных участков и методику установления границ зеленого пояса. Научные сотрудники выделили четыре основных критерия четыре основных критерия — локализацию участка, его тип, наличие обременений и экосистемную нагрузку на участок. Методику одобрили на парламентских слушаниях в облдуме в июне 2017 года и утвердили приказом управления лесного хозяйства региона.