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09:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область будет сотрудничать с фондом «Сколково» и АСИ

В регионе реализуют инновационные и социально-экономические проекты.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Гордеев одобрил проекты соглашения о сотрудничестве Воронежской области с фондом «Сколково» и «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в понедельник, 11 сентября. Новые партнеры будут помогать региону в развитии инновационных проектов и социально-экономического улучшения территорий.

Так, соглашение с фондом «Сколково» предусматривает взаимодействие по привлечению частных инвестиций в развитие инноваций в Воронежской области. Резиденты «Сколково» будут реализовывать свои проекты на территории региона, а также вести информационную и экспертную поддержку региональных инновационных конкурсов и проектов образовательных программ.

Проект соглашения с АСИ направлен на повышение эффективности политики в сфере социально-экономического развития. Предполагается, что в регионе будут внедрять лучшие практики всероссийского конкурса социально-экономических проектов развития территорий.

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