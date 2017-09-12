Воронежская область будет сотрудничать с фондом «Сколково» и АСИ

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Гордеев одобрил проекты соглашения о сотрудничестве Воронежской области с фондом «Сколково» и «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в понедельник, 11 сентября. Новые партнеры будут помогать региону в развитии инновационных проектов и социально-экономического улучшения территорий.

Так, соглашение с фондом «Сколково» предусматривает взаимодействие по привлечению частных инвестиций в развитие инноваций в Воронежской области. Резиденты «Сколково» будут реализовывать свои проекты на территории региона, а также вести информационную и экспертную поддержку региональных инновационных конкурсов и проектов образовательных программ.