Воронежская область будет сотрудничать с фондом «Сколково» и АСИ
В регионе реализуют инновационные и
В регионе реализуют инновационные и
Губернатор Алексей Гордеев одобрил проекты соглашения о сотрудничестве Воронежской области с фондом «Сколково» и «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в понедельник, 11 сентября. Новые партнеры будут помогать региону в развитии инновационных проектов и
Так, соглашение с фондом «Сколково» предусматривает взаимодействие по привлечению частных инвестиций в развитие инноваций в Воронежской области. Резиденты «Сколково» будут реализовывать свои проекты на территории региона, а также вести информационную и экспертную поддержку региональных инновационных конкурсов и проектов образовательных программ.
Проект соглашения с АСИ направлен на повышение эффективности политики в сфере