Дмитрий Овчинников назначен руководителем антикоррупционного управления ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, до этого с июня 2016 года Овчинников занимал должность заместителя начальника УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Овчинников Дмитрий Константинович родился 24 июня 1983 года в Перми. В 2004 году окончил Нижегородскую академию МВД России по специальности «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел Дмитрий Овчинников начал в августе 2004 года с должности оперуполномоченного в подразделении по борьбе с налоговыми преступлениями УВД по Ивановской области. С августа 2014 года продолжил службу в должности заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции в управлении МВД России по Ярославской области.