Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Эдгард Запашный назвал сына редким именем
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Апартаменты признают новым видом жилья
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
00:13 (мск), источник: Lenta.Ru

ЕС заявил о непризнании выборов губернатора Севастополя

Евросоюз заявил, что региональные выборы на территории Крымского полуострова являются нелегитимными и, соответственно, не признает избрания губернатора Севастополя. Соответствующее коммюнике размещено на сайте ЕС.

Источник: Reuters

«Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, избранный на Крымском полуострове, претендующий на то, чтобы “представлять” Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителей тех территорий, которые являются украинскими», — подчеркивается в заявлении.

В сообщении отмечается, что ЕС «остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».
Читайте также
В регионах России подводят итоги выборов

Ранее сообщалось, что в единый день голосования, 10 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представляющий «Единую Россию», набрал 71,05 процента голосов избирателей. Прямые выборы главы города прошли впервые.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве указывают на то, что процедура соответствовала нормам международного права.

 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
МИД Германии рассказал, когда может начаться снятие санкций с РФ
МИД допустил ограничение дипломатов США в передвижении по России
Продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд
Определены регионы России с самыми нервными работниками
Госдолг США впервые превысил 20 триллионов долларов
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь