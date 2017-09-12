ЕС заявил о непризнании выборов губернатора Севастополя

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«Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, избранный на Крымском полуострове, претендующий на то, чтобы “представлять” Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителей тех территорий, которые являются украинскими», — подчеркивается в заявлении.

В сообщении отмечается, что ЕС «остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

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Ранее сообщалось, что в единый день голосования, 10 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представляющий «Единую Россию», набрал 71,05 процента голосов избирателей. Прямые выборы главы города прошли впервые.