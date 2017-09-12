ЕС заявил о непризнании выборов губернатора Севастополя

«Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, избранный на Крымском полуострове, претендующий на то, чтобы “представлять” Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителей тех территорий, которые являются украинскими», — подчеркивается в заявлении.
В сообщении отмечается, что ЕС «остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».
Ранее сообщалось, что в единый день голосования, 10 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представляющий «Единую Россию», набрал 71,05 процента голосов избирателей. Прямые выборы главы города прошли впервые.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве указывают на то, что процедура соответствовала нормам международного права.
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