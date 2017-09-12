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00:24 (мск), источник: РИА Новости

Перемирие в Донбассе позволит снять с России часть санкций, заявил Габриэль

Вариант, при котором на юго-востоке Украины воцарится «полноценный мир», маловероятен, поэтому ограничения необходимо отменять постепенно, уверен глава МИД Германии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Процесс снятия антироссийских санкций может начаться после того, как в Донбассе установится перемирие. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в Берлине во время выступления на форуме, организованном изданием Handelsblatt.

«Официальная позиция такова: когда установится полноценный мир, тогда будут отменены все без исключения санкции», — напомнил глава МИД, отметив при этом, что такой вариант развития событий маловероятен.

Санкции вводились постепенно, и снимать их мы будем тоже постепенно.
Зигмар Габриэль
Глава МИД Германии

Он добавил, что США тоже, скорее всего, начнут отменять ограничительные меры в отношении России, когда на юго-востоке Украины установится продолжительное перемирие.

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В минувший вторник Габриэль заявил, что первым шагом к снятию санкций может стать ввод миротворцев ООН в Донбасс. Эту тему обсуждали в ходе телефонных переговоров 11 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Сама Меркель, в свою очередь, сообщила в конце августа, что говорить об отмене ограничительных мер можно будет только тогда, когда будет устранена их причина. По ее словам, она заключается в том, что «Украина не обладает полным суверенитетом над собственной государственной территорией».

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев и Евросоюз неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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