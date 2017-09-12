Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДР

Источник: РИА Новости

ООН, 12 сен — РИА Новости. Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно в понедельник вечером по времени Нью-Йорка (в ночь на вторник мск).

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Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. КНДР также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.

В резолюции отмечаются готовность СБ ООН «поддержать шестисторонние переговоры» и призыв к их возобновлению. СБ также приветствует усилия государств «способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог», не отмечая конкретных инициатив.