Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДР
Документ, принятый единогласным решением, предусматривает ограничения экспортных и импортных возможностей Пхеньяна, в частности, в нефтегазовой сфере.
Документ, принятый единогласным решением, предусматривает ограничения экспортных и импортных возможностей Пхеньяна, в частности, в нефтегазовой сфере.
ООН, 12 сен — РИА Новости. Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно в понедельник вечером по времени
Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. КНДР также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.
В резолюции отмечаются готовность СБ ООН «поддержать шестисторонние переговоры» и призыв к их возобновлению. СБ также приветствует усилия государств «способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог», не отмечая конкретных инициатив.
Документ в такой редакции делегация США распространила лишь в воскресенье вечером. Изначально США готовили набор более жестких мер по КНДР, вплоть до полного нефтяного эмбарго и введения санкций в отношении лидера страны Ким Чен Ына.