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08:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Всю необходимую помощь обещал губернатор Приангарья коренным народам Севера

Всю необходимую помощь пообещал оказать коренным малочисленным народам Севера Иркутской области губернатор Сергей Левченко.

Источник: РИА "Новости"

Как 11 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, об этом он заявил на встрече с президентом Союза содействия коренным народам Иркутской области Ниной Вейсаловой.

Сегодня государственная поддержка коренных малочисленных народов оказывается по шести государственным программам. Только в 2017 году объем планируемого финансирования составит около 128 млн рублей. Помощь оказывается по перевозке людей в труднодоступные территории, доставке грузов, в том числе и продуктов, приобретению обмундирования для охоты, субсидиям на развитие оленеводства, поддержке национальных ремесел.

«Считаю, что сегодня на поддержку коренных малочисленных народов Севера выделяется достаточно средств, но у нас есть некоторые пожелания по их реализации, так как не всегда в программах разных ведомств учтены некоторые нюансы жизни коренных малочисленных народов. Мы просим обратить на это внимание», — обратилась к Сергею Левченко Нина Вейсалова. Губернатор пообещал поддержку по всем вопросам, которые волнуют представителей коренных малочисленных народов Севера Иркутской области.

На прошлой неделе в здании правительства Иркутской области состоялась III конференции коренных малочисленных народов Севера. На ней присутствовали 34 делегата из семи районов Иркутской области. Также прошел областной фестиваль культуры коренных народов «Северный Аргиш». В эти выходные впервые прошел круглый стол, посвященный вопросам развития молодежного движения среди коренных малочисленных народов Севера Иркутской области. Участие в нем принял министр по молодежной политике региона Александр Попов.

В Иркутской области проживает около двух тысяч коренных малочисленных народов: тофалары и эвенки. По официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность эвенков — 1 272 человек, тофаларов — 678 человек. Удельный вес коренных малочисленных народов в общей численности региона составляет 0,08% от численности населения Иркутской области. Основная часть коренных малочисленных народов проживает в Катангском, Нижнеудинском и Качугском районах. Остальная часть — на территориях Казачинско-Ленского района, города Бодайбо и Бодайбинского района, Мамско-Чуйского и Усть-Кутского районов.

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