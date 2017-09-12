Всю необходимую помощь обещал губернатор Приангарья коренным народам Севера
Всю необходимую помощь пообещал оказать коренным малочисленным народам Севера Иркутской области губернатор Сергей Левченко.
Всю необходимую помощь пообещал оказать коренным малочисленным народам Севера Иркутской области губернатор Сергей Левченко.
Как 11 сентября 2017 года сообщила
Сегодня государственная поддержка коренных малочисленных народов оказывается по шести государственным программам. Только в 2017 году объем планируемого финансирования составит около 128 млн рублей. Помощь оказывается по перевозке людей в труднодоступные территории, доставке грузов, в том числе и продуктов, приобретению обмундирования для охоты, субсидиям на развитие оленеводства, поддержке национальных ремесел.
«Считаю, что сегодня на поддержку коренных малочисленных народов Севера выделяется достаточно средств, но у нас есть некоторые пожелания по их реализации, так как не всегда в программах разных ведомств учтены некоторые нюансы жизни коренных малочисленных народов. Мы просим обратить на это внимание», — обратилась к Сергею Левченко Нина Вейсалова. Губернатор пообещал поддержку по всем вопросам, которые волнуют представителей коренных малочисленных народов Севера Иркутской области.
На прошлой неделе в здании правительства Иркутской области состоялась III конференции коренных малочисленных народов Севера. На ней присутствовали 34 делегата из семи районов Иркутской области. Также прошел областной фестиваль культуры коренных народов «Северный Аргиш». В эти выходные впервые прошел круглый стол, посвященный вопросам развития молодежного движения среди коренных малочисленных народов Севера Иркутской области. Участие в нем принял министр по молодежной политике региона Александр Попов.
В Иркутской области проживает около двух тысяч коренных малочисленных народов: тофалары и эвенки. По официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность эвенков — 1 272 человек, тофаларов — 678 человек. Удельный вес коренных малочисленных народов в общей численности региона составляет 0,08% от численности населения Иркутской области. Основная часть коренных малочисленных народов проживает в Катангском, Нижнеудинском и Качугском районах. Остальная часть — на территориях