Всю необходимую помощь обещал губернатор Приангарья коренным народам Севера

Источник: РИА "Новости"

Как 11 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, об этом он заявил на встрече с президентом Союза содействия коренным народам Иркутской области Ниной Вейсаловой.

Сегодня государственная поддержка коренных малочисленных народов оказывается по шести государственным программам. Только в 2017 году объем планируемого финансирования составит около 128 млн рублей. Помощь оказывается по перевозке людей в труднодоступные территории, доставке грузов, в том числе и продуктов, приобретению обмундирования для охоты, субсидиям на развитие оленеводства, поддержке национальных ремесел.

«Считаю, что сегодня на поддержку коренных малочисленных народов Севера выделяется достаточно средств, но у нас есть некоторые пожелания по их реализации, так как не всегда в программах разных ведомств учтены некоторые нюансы жизни коренных малочисленных народов. Мы просим обратить на это внимание», — обратилась к Сергею Левченко Нина Вейсалова. Губернатор пообещал поддержку по всем вопросам, которые волнуют представителей коренных малочисленных народов Севера Иркутской области.

На прошлой неделе в здании правительства Иркутской области состоялась III конференции коренных малочисленных народов Севера. На ней присутствовали 34 делегата из семи районов Иркутской области. Также прошел областной фестиваль культуры коренных народов «Северный Аргиш». В эти выходные впервые прошел круглый стол, посвященный вопросам развития молодежного движения среди коренных малочисленных народов Севера Иркутской области. Участие в нем принял министр по молодежной политике региона Александр Попов.