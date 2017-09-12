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04:37 (мск), источник: VLADNEWS

​Александр Галушка: «Дальневосточный гектар» востребован у россиян

Самым «лакомым» местом является Приморская земля.

Количество заявок на получение «дальневосточного гектара» превысило 101 тысячу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

По словам министра РФ по развитию ДФО Александра Галушки, более 28,6 тысяч россиян уже получили своим земли, одобрены около 33 тысяч заявок.

«Есть предположения, что до конца 2017 года будет подано до 150 тысяч заявок на “дальневосточный гектар”, а в пользование будет передано 50 тысяч земельных участков», — отметил Александр Галушка.

Приморская земля является самой популярной у россиян, в регион подано 39,8 тысяч заявок. В пользование гражданам выдано уже свыше 5 тысяч гектаров.

«На выданной земле можно делать все, что не запрещено законодательством: построить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Заявитель может также получить поддержку со стороны государства: на развитие фермерского хозяйства, подъёмные на переселение или льготную ипотеку для строительства дома», — подчеркнул глава минвостокразвития России.

Отметим, почти 40% получателей своей земли будут строить жилые дома, около 23% — заниматься сельским хозяйством, почти 15% — садово-огородным хозяйством, около 14% граждан — взяли землю для рекреационных проектов и 9% — для целей предпринимательства.

Напомним, обсуждение программы «Дальневосточный гектар» стало одной из тем прошедшего во Владивостоке третьего Восточного экономического форума.

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