Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»

Источник: Reuters

Принятие во втором чтении Палатой общин парламента Великобритании билля об отмене общеевропейского законодательства на территории страны является «историческим» решением. Об этом после голосования депутатов заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. Прямую трансляцию с заседания Палаты общин вела газета The Guardian.

Парламент принял историческое решение поддержать волю британского народа и проголосовать за законопроект, который дает определенность и ясность перед нашим выходом из Европейского союза. Тереза Мэй Премьер-министр Великобритании

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«Хотя это еще не все, это решение означает, что мы можем продолжать переговоры, имея прочные основания», — добавила политик, заметив также, что в британском правительстве «продолжают поощрять депутатов от всех партий работать вместе для поддержания этого жизненно важного законодательства». ​

Законопроект «об отмене законов» ЕС в Великобритании парламентарии приняли ранее, 11 сентября. Согласно ему, после того, как страна выйдет из состава ЕС в марте 2019 года, европейские законы будут преобразованы во внутрибританские. За эту инициативу в нижней палате британского парламента проголосовали 326 депутатов. Против, в свою очередь, высказались 290 депутатов.

Оппозиционная Лейбористская партия, в свою очередь, проголосовала против билля. Однако голосов членов этой партии не хватило для того, чтобы изменить результаты голосования.

Это очень разочаровывающий результат. Кир Стармер Представитель Лейбористской партии