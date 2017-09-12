Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»

Принятие во втором чтении Палатой общин парламента Великобритании билля об отмене общеевропейского законодательства на территории страны является «историческим» решением. Об этом после голосования депутатов заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. Прямую трансляцию с заседания Палаты общин вела газета The Guardian.
Парламент принял историческое решение поддержать волю британского народа и проголосовать за законопроект, который дает определенность и ясность перед нашим выходом из Европейского союза.
Тереза МэйПремьер-министр Великобритании
«Хотя это еще не все, это решение означает, что мы можем продолжать переговоры, имея прочные основания», — добавила политик, заметив также, что в британском правительстве «продолжают поощрять депутатов от всех партий работать вместе для поддержания этого жизненно важного законодательства».
Законопроект «об отмене законов» ЕС в Великобритании парламентарии приняли ранее, 11 сентября. Согласно ему, после того, как страна выйдет из состава ЕС в марте 2019 года, европейские законы будут преобразованы во внутрибританские. За эту инициативу в нижней палате британского парламента проголосовали 326 депутатов. Против, в свою очередь, высказались 290 депутатов.
Оппозиционная Лейбористская партия, в свою очередь, проголосовала против билля. Однако голосов членов этой партии не хватило для того, чтобы изменить результаты голосования.
Это очень разочаровывающий результат.
Кир СтармерПредставитель Лейбористской партии
Этот законопроект, как добавил политик, «является оскорблением парламентской демократии». «Он оставляет права незащищенными и заставляет замолчать парламент по ключевым решениям», — пояснил Стармер, добавив, что в результате это сделает процесс Brexit «более неопределенным» и «приведет к хаосу, когда Британии понадобится единство и ясность».