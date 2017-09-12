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05:52 (мск), источник: РБК

Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»

Британские парламентарии во втором чтении приняли «билль об отмене» законов ЕС. Теперь этот законопроект будет направлен на дальнейшее рассмотрение. Тереза Мэй уже отозвалась об этом решении депутатов как об «историческом».

Источник: Reuters

Принятие во втором чтении Палатой общин парламента Великобритании билля об отмене общеевропейского законодательства на территории страны является «историческим» решением. Об этом после голосования депутатов заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. Прямую трансляцию с заседания Палаты общин вела газета The Guardian.

Парламент принял историческое решение поддержать волю британского народа и проголосовать за законопроект, который дает определенность и ясность перед нашим выходом из Европейского союза.
Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании
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«Хотя это еще не все, это решение означает, что мы можем продолжать переговоры, имея прочные основания», — добавила политик, заметив также, что в британском правительстве «продолжают поощрять депутатов от всех партий работать вместе для поддержания этого жизненно важного законодательства». ​

Законопроект «об отмене законов» ЕС в Великобритании парламентарии приняли ранее, 11 сентября. Согласно ему, после того, как страна выйдет из состава ЕС в марте 2019 года, европейские законы будут преобразованы во внутрибританские. За эту инициативу в нижней палате британского парламента проголосовали 326 депутатов. Против, в свою очередь, высказались 290 депутатов.

Оппозиционная Лейбористская партия, в свою очередь, проголосовала против билля. Однако голосов членов этой партии не хватило для того, чтобы изменить результаты голосования.

Это очень разочаровывающий результат.
Кир Стармер
Представитель Лейбористской партии

Этот законопроект, как добавил политик, «является оскорблением парламентской демократии». «Он оставляет права незащищенными и заставляет замолчать парламент по ключевым решениям», — пояснил Стармер, добавив, что в результате это сделает процесс Brexit «более неопределенным» и «приведет к хаосу, когда Британии понадобится единство и ясность».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
А Б
Народ Великобритании принял не совсем продуманное решение выйти из состава ЕС, поскольку этот шаг может ослабить союз. Но это воля народа, которая, согласно...
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