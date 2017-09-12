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09:11 (мск), источник: VN.ru

Итоги выборов в Новосибирской области 10 сентября 2017

В единый день голосования в Новосибирской области выбрали 33 депутата в советы разных уровней — от муниципалитета до Заксобрания.

11 избирательных кампаний по всему региону. Единый день голосования 2017 прошел спокойно. В этом году лишь на некоторых избирательных округах проводят довыборы депутатов. Самые активные кампании в 21-ом и 14-ом округах. Для прозрачности процедуры подсчета на всех участках в Новосибирске установили комплексы обработки избирательных бюллетеней.

— Для нашего участка это новое, вначале это было неожиданностью, а сейчас люди с интересом идут, и мы надеемся, что это нам будет только в помощь, — говорит председатель участковой избирательной комиссии № 497 Вероника Кондратьева.

И помогли — говорят в региональном избиркоме. С результатами автоматических комплексов не стали спорить даже те кандидаты, которые на подготовительном этапе готовы были требовать ручного подсчета голосов.

— Уже к 11 часам на всех участках завершили подсчет голосов. И все кандидаты убедились, что никаких оснований для недоверия к применению комплексов обработки избирательных бюллетеней нет. Я надеюсь, что мы будем расширять географию применения данных автоматических комплексов, — сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

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Что касается явки, как на городских, так и на региональных довыборах, то она невысокая. Причины называют разные.

— Я думаю, что это погода в первую очередь сыграла свою роль. Дождь идет. Пасмурно, холодно, люди из дома не выходят, — говорит кандидат в депутаты совета депутатов Новосибирска Игорь Атякшев.

Игорь Атякшев одержал победу на 14 округе. А вот жители Железнодорожного и Заельцовского районов выбрали своим депутатом в региональном Заксобрании кандидата от КПРФ Сергея Клестова. На втором месте Александр Бойко от единороссов. Завершает тройку кандидат от партии «Родина». Кандидаты от партии «Справедливая Россия» в число лидеров не вошли.

Уже традиционно единый день голосования в Новосибирской области прошел без крупных нарушений.

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