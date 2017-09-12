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07:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бывший спикер Горсовета может стать кандидатом в мэры Красноярска

Валерий Ревкуц планирует идти на выборы от «Патриотов России».

Бывший спикер Горсовета Валерий Ревкуц может стать кандидатом в мэры Красноярска. Депутат планирует идти на выборы от партии «Патриоты России», однако окончательное решение еще не принято. Об этом в эфире телеканала ТВК заявил руководитель фракции «Патриотов» в Законодательном собрании Иван Серебряков.

По словам представителя партии, Ревкуц может пойти в кандидаты как самовыдвиженец. В таком случае, отметил Серебряков, «партия окажет ему поддержку».

Ревкуц возглавлял Горсовет в течение двух лет — с 2013 по 2015 годы. Депутат ушел со своего поста 8 сентября 2015 года — за его отставку тогда проголосовали 19 парламентариев. Сейчас красноярский Горсовет возглавляет Татьяна Казанова.

Валерий Ревкуц родился 5 июля 1947 года в Минусинске. В разные годы работал на химкомбинате «Енисей», в райкомах и крайкоме КПСС, а также возглавлял компанию «Возрождение-Кредит». Впервые в красноярский Горсовет Ревкуц был избран в 2008 году, а спустя пять лет его переизбрали на второй срок.

Напомним, о своих намерениях баллотироваться на пост главы Красноярска уже заявил нынешний градоначальник Эдхам Акбулатов. По словам мэра, свое решение он принял «после обращения красноярцев».

Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru.

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