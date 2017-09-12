В руководстве судов на Урале готовятся серьезные кадровые перестановки
Высшая квалификационная коллегия судей России на своем очередном заседании, которое планируется провести
Высшая квалификационная коллегия судей России на своем очередном заседании, которое планируется провести
Самым важным пунктом повестки станет рассмотрение согласия на дачу рекомендации Константину Беляеву на должность председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Последние пять лет 45-летний Беляев работает заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области.
Действующий председатель Семнадцатого арбитражного суда, 64-летний Виктор Цодикович, возглавляет суд уже 12 лет, почти два полных срока полномочий.
Кроме того, коллегии предстоит решить вопрос о даче Владимиру Дмитриеву рекомендации на должность заместителя председателя Свердловского областного суда. Дмитриев является заместителем председателя суда по гражданским делам последние шесть лет.
В эти же дни будет решаться судьба председателя Уральского окружного военного суда. На эту должность претендуют действующий глава Константин Егоров и его зам Игорь Ключиков.
На должность председателя Арбитражного суда Челябинской области тоже заявились сразу два человека — его действующий глава Андрей Орлов и Михаил Котельников, тремя годами раньше претендовавший на пост главы челябинского арбитража.