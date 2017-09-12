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07:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Остановить поток молодёжи в Иркутск из Шелехова намерен новый глава города Сергей Липин

Остановить огромный поток молодёжи, которая каждое утро уезжает в Иркутск из Шелехова на работу, намерен новый глава города Сергей Липин.

Источник: Reuters

Как рассказал он на пресс-конференции 11 сентября 2017 года, на следующий день после избрания, в Шелехове необходимо открывать новые предприятия, чтобы молодёжи было где работать, чтобы город стал самодостаточным.

Первым своим шагом в роли градоначальника Сергей Липин назвал формирование своей команды, для этого он проанализирует работу тех чиновников, которые сейчас трудятся в администрации города. Он заявил, что там много людей с богатым опытом, профессионалов, но нужно убедиться, что они готовы активно работать с новым главой-хозяйственником.

Сергей Липин также заявил, что он поддерживает тему объединения Шелехова и Шелеховского района, хотя вопрос, по его словам, «бородатый» и непростой.

Новый глава города напомнил об уникальном географическом расположении Шелехова, который является частью агломерации вместе с Иркутском и Ангарском и находится на федеральной трассе, ведущей мимо Байкала на Восток.

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