Остановить поток молодёжи в Иркутск из Шелехова намерен новый глава города Сергей Липин

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Как рассказал он на пресс-конференции 11 сентября 2017 года, на следующий день после избрания, в Шелехове необходимо открывать новые предприятия, чтобы молодёжи было где работать, чтобы город стал самодостаточным.

Первым своим шагом в роли градоначальника Сергей Липин назвал формирование своей команды, для этого он проанализирует работу тех чиновников, которые сейчас трудятся в администрации города. Он заявил, что там много людей с богатым опытом, профессионалов, но нужно убедиться, что они готовы активно работать с новым главой-хозяйственником.

Сергей Липин также заявил, что он поддерживает тему объединения Шелехова и Шелеховского района, хотя вопрос, по его словам, «бородатый» и непростой.