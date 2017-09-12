Мы не допустили никаких громких скандалов на этих выборах — избирком Хабаровского края

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.

Без скандалов, полоскания прилюдно грязного белья конкурентов и прочих выборных фокусов прошла эта избирательная кампания в Хабаровском крае. Из трех жалоб на нарушения подтвердилась только одна, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

— Считаю, что в целом избирательная система Хабаровского края, избирательные комиссии всех уровней в эту выборную кампанию выполнили свою задачу хорошо. Мы не допустили никаких громких скандалов. Были единичные жалобы, о которых мы сообщали. Что касается инцидента в поселке Октябрьский в Ванинском районе, где на досрочных выборах главы поселка были зафиксированы грубые нарушения, то мы своевременно приняли комплекс мер, жестких мер, лишь бы не допустить никаких нарушений, — сообщил Геннадий Накушнов.

Он также отметил, что раньше муниципальным выборам не уделялось столько внимания со стороны органов госвласти и крайизбиркома, они больше «варились в собственном соку». Однако в эти выборы было проведено обучение практически во всех муниципальных районах, где должны были пройти выборы. Члены крайизбиркома не добрались только в Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы из-за погоды.

— Члены избиркомов напрямую звонили каждый день и мне, и другим членам крайизбиркома. Плюс у нас наметилась тенденция возлагать полномочия избиркомов районных центров на территориальные избирательные комиссии или в ряде случаев на участковые комиссии, где есть подготовленные опытные кадры. Потому что участковая комиссия каждый год, а то и дважды в год участвует в выборах, а муниципальная комиссия поселения — один раз в избирательный цикл, — сказал Геннадий Накушнов. — То есть люди там очень слабо подготовлены, и по незнанию сами совершают много ошибок и кандидатам не помогают их избежать. Отсюда жалобы, скандалы и конфликты. Но в этом году мы постарались предотвратить их, и нам это, на мой взгляд, удалось лучше, чем в предыдущие годы.