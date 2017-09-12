Мы не допустили никаких громких скандалов на этих выборах — избирком Хабаровского края
Было всего три жалобы, после проверки подтвердилась лишь одна.
Было всего три жалобы, после проверки подтвердилась лишь одна.
Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.
Без скандалов, полоскания прилюдно грязного белья конкурентов и прочих выборных фокусов прошла эта избирательная кампания в Хабаровском крае. Из трех жалоб на нарушения подтвердилась только одна, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.
— Считаю, что в целом избирательная система Хабаровского края, избирательные комиссии всех уровней в эту выборную кампанию выполнили свою задачу хорошо. Мы не допустили никаких громких скандалов. Были единичные жалобы, о которых мы сообщали. Что касается инцидента в поселке Октябрьский в Ванинском районе, где на досрочных выборах главы поселка были зафиксированы грубые нарушения, то мы своевременно приняли комплекс мер, жестких мер, лишь бы не допустить никаких нарушений, — сообщил Геннадий Накушнов.
Он также отметил, что раньше муниципальным выборам не уделялось столько внимания со стороны органов госвласти и крайизбиркома, они больше «варились в собственном соку». Однако в эти выборы было проведено обучение практически во всех муниципальных районах, где должны были пройти выборы. Члены крайизбиркома не добрались только в
— Члены избиркомов напрямую звонили каждый день и мне, и другим членам крайизбиркома. Плюс у нас наметилась тенденция возлагать полномочия избиркомов районных центров на территориальные избирательные комиссии или в ряде случаев на участковые комиссии, где есть подготовленные опытные кадры. Потому что участковая комиссия каждый год, а то и дважды в год участвует в выборах, а муниципальная комиссия поселения — один раз в избирательный цикл, — сказал Геннадий Накушнов. — То есть люди там очень слабо подготовлены, и по незнанию сами совершают много ошибок и кандидатам не помогают их избежать. Отсюда жалобы, скандалы и конфликты. Но в этом году мы постарались предотвратить их, и нам это, на мой взгляд, удалось лучше, чем в предыдущие годы.
Стоит напомнить, что в эти выборы в избиркомы поступило всего три жалобы. После проверки подтвердилась только одна — из села