Миллиарды вложат корейские инвесторы в экономику Приморья

Источник: ДЕЙТА

Накануне консорциум компаний из Республики Корея и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта в рамках третьего ВЭФ подписали соглашение о создании в Приморском крае рыбоперерабатывающего комплекса.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключен с такими компаниями, как «Корея Трейдинг энд Индастриз», «Кореан Сифудс», «Бусан Аторити порт», «Унико Лоджистикс» — крупнейшими южнокорейскими компаниями, развивающими бизнес с Россией на базе порта Пусан.

Предполагается, что рыбопромышленный комплекс будет построен на территории Приморского края в районе мыса Назимова, расположенного во Владивостоке. Для этого консорциум инвесторов должен победить на открытых конкурсных процедурах права пользования данным имущественным комплексом. Площадка обладает всей необходимой инфраструктурой: причальной стеной, доступом к железнодорожному пути, инженерными сетями.

Отметим, в состав нового комплекса войдут холодильник на 50 тысяч тонн единовременного хранения, зоны для перевалки, сортировки и инспекции рыбопродукции, рыбоперерабатывающий комплекс по производству филе, фарша, рыбной муки и жира мощностью до 40 тысяч тонн рыбопродукции в год, административные и офисные помещения.

Общий объем инвестиций в проект составит около 130 миллионов долларов.