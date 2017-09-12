Губернатор Борис Дубровский оценил обновленную экологическую тропу на Таганае

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Экологическая тропа на Чёрной скале — один из самых посещаемых маршрутов национального парка — официально готова принять туристов. Глава региона в числе первых отправился по обновлённому маршруту. Этим летом экологическая тропа на Чёрной скале «Таганай за 600 шагов» изменилась. Там появились 100 метров нового настила, информационные аншлаги, 10 зон отдыха, оформлена входная группа. Посетители теперь регистрируются в новом визит-центре, а после экскурсии могут с комфортом выпить чай — для этого у подножия скалы установлены беседки и домики. На вершине Чёрной скалы смонтированы две новые смотровые площадки. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

«Впечатление самое положительное. Очень хорошее решение, оно соответствует тем задачам, которые стоят перед национальными парками. Мы очень хорошо взаимодействуем с “Таганаем”, и у нас общее понимание развития. Жители области должны пройти эту тропу, потому что это очень красиво. Там есть три видовых площадки, и, хотя сегодня был туман, и мы не смогли увидеть всю перспективу, но её можно домыслить. Я думаю, что все будут удовлетворены тем, что они увидят, и будут гордиться нашим Южным Уралом и его разнообразной природой», — отметил Борис Дубровский.

«Главная цель всех преобразований — создать экологическую тропу, которая отвечает всем требованиям. Кроме инфраструктуры изменится и сам маршрут. По нашей идее, туристы за время его прохождения могут совершить “мини-путешествие” по национальному парку, за час увидев все его типичные ландшафты, в том числе, горные тундры и каменные россыпи», — рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Уже в зимние каникулы 2018 года экскурсии на Чёрной скале будут проходить по графику, и посетители смогут присоединиться к любой из групп. Если опыт станет удачным, летом следующего экскурсоводы национального парка начнут дежурить там постоянно.