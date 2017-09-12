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07:56 (мск), источник: Вести - Пермь

Максим Решетников: «Плох тот губернатор, который денег у президента на инфраструктуру не попросит»

Максим Решетников прокомментировал итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Вести - Пермь

В свой первый рабочий день избранный губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в минувшую пятницу. Заявлено, что Прикамье в ближайшее время посетят представители Российских железных дорог, для того чтобы обсудить вопрос переноса 20-километровой железнодорожной ветки с набережной Камы в Перми.

Такую идею поддержал глава государства во время своего визита в краевую столицу 8 сентября. Тогда он провел совещание по развитию цифровой экономики и IT-технологий.

Владимир Путин, президент Российской Федерации: «Пермь — это, конечно, особое место. Это такой крупнейший кластер экономический, промышленность, химия, нефтехимия, чего здесь только нет, металлургическая промышленность. И сейчас вы видите, как активно у вас развиваются IT-технологии».

Также глава региона доложил президенту России о выполнении задач, поставленных при назначении на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Вопросы касались здравоохранения, образования, газификации, дорожной сети, интернета, спорта и финансовой поддержки крупных инфраструктурных объектов в Прикамье.

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Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: «Плох тот губернатор, который никаких денег у президента на инфраструктуру не попросит. Я, как и обещал жителям края, добиваться продления строительства дороги от Кукуштана до Кунгура, обсуждалась и тема театра, тоже Владимир Владимирович соответствующее поручение подписал по софинансированию».

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