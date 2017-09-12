Максим Решетников: «Плох тот губернатор, который денег у президента на инфраструктуру не попросит»

Источник: Вести - Пермь

В свой первый рабочий день избранный губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в минувшую пятницу. Заявлено, что Прикамье в ближайшее время посетят представители Российских железных дорог, для того чтобы обсудить вопрос переноса 20-километровой железнодорожной ветки с набережной Камы в Перми.

Такую идею поддержал глава государства во время своего визита в краевую столицу 8 сентября. Тогда он провел совещание по развитию цифровой экономики и IT-технологий.

Владимир Путин, президент Российской Федерации: «Пермь — это, конечно, особое место. Это такой крупнейший кластер экономический, промышленность, химия, нефтехимия, чего здесь только нет, металлургическая промышленность. И сейчас вы видите, как активно у вас развиваются IT-технологии».

Также глава региона доложил президенту России о выполнении задач, поставленных при назначении на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Вопросы касались здравоохранения, образования, газификации, дорожной сети, интернета, спорта и финансовой поддержки крупных инфраструктурных объектов в Прикамье.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0F5JzCMLcGI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.