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07:54 (мск), источник: Zakon.kz

Вооруженные силы РК приведены в высшие степени боевой готовности

По приказу Министра обороны генерал-полковника Сакена Жасузакова соединения и части всех видов Вооруженных Сил и родов войск приведены в высшие степени боевой готовности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

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Целью данных мероприятий является проверка боеготовности войск и их способности в установленные сроки выполнить задачи по назначению.

В оперативно-стратегических учениях «Каратау-2017» задействованы соединения и части, дислоцированные в восточном, юго-восточном, южном и западном регионах. Всего в учениях принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, свыше 1500 единиц боевой техники, более 40 самолетов и вертолетов, а также корабли Военно-морских сил.

После подъема «Боевая тревога» органы военного управления получили учебно-боевые задачи и приступили к оперативной переброске подразделений в назначенные районы. При этом войскам предстоит действовать в незнакомых условиях.

Замыслом учений предусмотрена сложная оперативно-тактическая обстановка, по которой командующим будет необходимо принять наиболее целесообразное решение, а частям и подразделениям умело противостоять условному противнику на поле боя.

В соответствии с приказом Министра обороны руководить проведением учений «Каратау-2017» поручено первому заместителю Министра обороны — начальнику Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанту Мурату Майкееву.

— Особенностями данных учений являются одновременное управление крупной группировкой войск на 4 направлениях, взаимодействие всех видов Вооруженных Сил, родов войск, частей боевого и материально-технического обеспечения, а также проверка возможностей сил и средств войсковой разведки, — отметил руководитель учения генерал-лейтенант Мурат Майкеев.

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