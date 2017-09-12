Вооруженные силы РК приведены в высшие степени боевой готовности

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Целью данных мероприятий является проверка боеготовности войск и их способности в установленные сроки выполнить задачи по назначению.

В оперативно-стратегических учениях «Каратау-2017» задействованы соединения и части, дислоцированные в восточном, юго-восточном, южном и западном регионах. Всего в учениях принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, свыше 1500 единиц боевой техники, более 40 самолетов и вертолетов, а также корабли Военно-морских сил.

После подъема «Боевая тревога» органы военного управления получили учебно-боевые задачи и приступили к оперативной переброске подразделений в назначенные районы. При этом войскам предстоит действовать в незнакомых условиях.

Замыслом учений предусмотрена сложная оперативно-тактическая обстановка, по которой командующим будет необходимо принять наиболее целесообразное решение, а частям и подразделениям умело противостоять условному противнику на поле боя.

В соответствии с приказом Министра обороны руководить проведением учений «Каратау-2017» поручено первому заместителю Министра обороны — начальнику Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанту Мурату Майкееву.