Вооруженные силы РК приведены в высшие степени боевой готовности

Целью данных мероприятий является проверка боеготовности войск и их способности в установленные сроки выполнить задачи по назначению.
В оперативно-стратегических учениях «Каратау-2017» задействованы соединения и части, дислоцированные в восточном, юго-восточном, южном и западном регионах. Всего в учениях принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, свыше 1500 единиц боевой техники, более 40 самолетов и вертолетов, а также корабли Военно-морских сил.
После подъема «Боевая тревога» органы военного управления получили учебно-боевые задачи и приступили к оперативной переброске подразделений в назначенные районы. При этом войскам предстоит действовать в незнакомых условиях.
Замыслом учений предусмотрена сложная оперативно-тактическая обстановка, по которой командующим будет необходимо принять наиболее целесообразное решение, а частям и подразделениям умело противостоять условному противнику на поле боя.
В соответствии с приказом Министра обороны руководить проведением учений «Каратау-2017» поручено первому заместителю Министра обороны — начальнику Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанту Мурату Майкееву.
— Особенностями данных учений являются одновременное управление крупной группировкой войск на 4 направлениях, взаимодействие всех видов Вооруженных Сил, родов войск, частей боевого и материально-технического обеспечения, а также проверка возможностей сил и средств войсковой разведки, — отметил руководитель учения генерал-лейтенант Мурат Майкеев.