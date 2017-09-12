Жена Эрдогана растрогала казахстанцев своим поступком в Астане

Фотографии с визита в Астану Эмине Эрдоган выложила на своей странице в Instagram. На одном из снимков первая леди Турции целует руку казахской старушке.

В комментариях под фото и соотечественники Эмине Эрдоган, и казахстанцы выразили свое восхищение поступком первой леди Турции. Пользователи назвали поступок достойным и отметили, что у супруги президента доброе сердце.