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08:27 (мск), источник: Вести - Пермь

Участие в выборах приняли около 850 тысяч жителей края

Голосовали в территориях края и отдельных районах города Перми по-разному.

Источник: Вести - Пермь

Стали известны результаты выборов губернатора Пермского края. По предварительным итогам обработки 100% бюллетеней победу в первом туре одержал Максим Решетников. За него отдали свои голоса 82% жителей Прикамья, пришедших 10 сентября на участки.

Второе место досталось Ирине Филатовой — у нее чуть больше 7%, дальше идут Олег Постников — 3,75%, Владимир Аликин — 2,81%, замыкает пятерку кандидатов Андрей Степанов — 1,5% голосов. Явка составила 42,5%. То есть участие в выборах приняли около 850 тысяч человек.

При этом голосовали в территориях края и отдельных районах города Перми по-разному. Так, в столице Прикамья самыми активными оказались жители центра. В Ленинском районе явка составила почти 45%. Далее идет Индустриальный с цифрой чуть более 40%. В аутсайдерах Кировский и Свердловский районы. Здесь явка не достигла и 36%.

На фоне соседних регионов Пермский край с явкой в 42,5% в лидерах. В Свердловской области этот показатель составил 37,3%, в Удмуртии — 34,55%, в Кировской области — менее 31%.

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