Участие в выборах приняли около 850 тысяч жителей края
Голосовали в территориях края и отдельных районах города Перми
Голосовали в территориях края и отдельных районах города Перми
Стали известны результаты выборов губернатора Пермского края. По предварительным итогам обработки 100% бюллетеней победу в первом туре одержал Максим Решетников. За него отдали свои голоса 82% жителей Прикамья, пришедших 10 сентября на участки.
Второе место досталось Ирине Филатовой — у нее чуть больше 7%, дальше идут Олег Постников — 3,75%, Владимир Аликин — 2,81%, замыкает пятерку кандидатов Андрей Степанов — 1,5% голосов. Явка составила 42,5%. То есть участие в выборах приняли около 850 тысяч человек.
При этом голосовали в территориях края и отдельных районах города Перми
На фоне соседних регионов Пермский край с явкой в 42,5% в лидерах. В Свердловской области этот показатель составил 37,3%, в Удмуртии — 34,55%, в Кировской области — менее 31%.