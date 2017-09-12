Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Найдена причина неудач при онлайн-шопинге
Названа возможная причина столкновения поезда метро со стеной
Россия заявила протест Польше
Составлен рейтинг самых дешевых пляжных туров октября
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Седокова показала располневшее тело в алом купальнике - СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
СМИ: беременная Ковальчук показала изменившуюся фигуру
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17Королевская катастрофа
09:12 (мск), источник: Publika.md

На пост генсека кабмина претендуют два человека

На должность генерального секретаря правительства претендуют два кандидата. Их имена объявят после того, как комиссия рассмотрит их пакет документов.

Источник: Publika.md

Затем претендентов проверят на неподкупность, после чего они пройдут собеседование. А в ближайшие две недели стартует конкурс для кандидатов, претендующих на пост заместителя генсека кабмина.

Также будут объявлены конкурсы для желающих занять должности генеральных секретарей в шести министерствах. Подробную информацию можно найти на сайте cancelarie.gov.md, в разделе «Funcții Vacante».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Юлия Тимошенко попала в базу данных сайта «Миротворец»
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Один из создателей Tor рассказал о способе его блокировки
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
Volkswagen удивил электрокроссовером цвета «Гибискус» Немцы показали во Франкфурте улучшенный вариант концепта I.D. Crozz, который в 2020 году встанет на конвейер
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь