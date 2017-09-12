Сергей Брилка о выборах в ЗС: «Если пройду праймериз, буду участвовать»

Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Прибайкалья Сергей Брилка не исключает свое участие в выборах в областной парламент. Также он отметил, что муниципальные выборы — это хороший старт для подготовки к выборам в ЗС. Об этом спикер рассказал журналистам во время пресс-конференции, посвященной предварительным итогам муниципальных выборов, накануне 11 сентября, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

«Если я пройду праймериз, то буду участвовать. Я эту тему для себя оставил немножко на потом, потому что много сил и времени отнимали эти выборы. Они для нас были принципиальные», — сказал Сергей Брилка.