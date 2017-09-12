Выборы легитимности

Источник: РИА "Новости"

РАПСИ изучило итоги Единого дня голосования, чтобы узнать, насколько ЦИК удалось реализовать эту правовую задачу.

Выборы под микроскопом

Выборы разного уровня прошли в России в Единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов. О том, что теперь соблюдению чистоты проведения выборов будет уделяться особое внимание не только руководством ЦИК, но и на самых высоких уровнях государственной власти стало известно задолго до дня голосования.

Доказательством тому может служить встреча 4 сентября первого замглавы администрации президента (АП) Сергея Кириенко с депутатами Госдумы от парламентских партий, представителями непарламентских партий, Общероссийского народного фронта, членами Совета Федерации и Общественной палаты.

Кириенко объяснил, что главная задача предстоящих выборов — легитимность, рассказали СМИ участники встречи. Замглавы АП даже заявил, что результаты региональных выборов на тех или иных участках будут отменяться в случае сомнений в честности голосования.

Это требование не осталось незамеченным.

Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что для наблюдателей на выборах были созданы «беспрецедентные условия». По ее словам, выборы проходили «под лупой и микроскопом».

Вслед за Кириенко глава ЦИК обещала «жестко отменять» выборы на тех участках, где будут выявлены нарушения.

Как результат, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти выборы продемонстрировали нулевую толерантность властей к нарушениям. На этот раз реакция на жалобы была молниеносной: возбуждались дела и состоялись увольнения.

Слова Пескова имеют наглядное статистическое подтверждение. В ЦИК поступило рекордно малое число жалоб. Причем их характер в большинстве случаев касался второстепенных вопросов.

Также о нарушении своих прав на выборах гораздо меньше, чем обычно, россияне жаловались уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Языком цифр

Аналогичные показатели зафиксировали и независимые, а также даже оппозиционные наблюдатели. Например, «Карта нарушений на выборах», открытая незарегистрированным движением в защиту прав избирателей «Голос», 10 сентября собрал 1620 обращений. Это минимальный показатель для Единого дня голосования за время работы «Карты нарушений». Для сравнения, год назад, 16 сентября 2016 года, этот же сервис зарегистрировал 3768 обращений. А, например, 4 декабря 2011 года — 7800. За шесть лет число жалоб снизилось почти в 5 пять раз. Тенденция налицо.

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По официальным данным, озвученным секретарем ЦИК России Майей Гришиной, на «горячую линию» поступило около 1300 сообщений, 67% из которых касаются получения информации о порядке голосования, в том числе и по месту нахождения. Лишь только 179 сообщений можно классифицировать как жалобы на нарушения избирательного права, причем 14% из них относятся к недостатку информирования.

Для сравнения, год назад глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что на выборах 16 сентября 2016 года было зарегистрировано около 5,6 тысячи сообщений о происшествиях в рамках избирательной кампании. Тогда было возбуждено 32 уголовных дела, что, впрочем, почти в два раза меньше, чем в 2011 году, когда завели 54 дела по нарушениям на выборах.

Практика нулевой толерантности к правонарушениям

Впрочем, статистика — слишком обезличенная наука, чтобы создать полноценную картину правовой стороны качества организации нынешних выборов. Кроме того, очевидно, что ни одно всенародное голосование, ни в какой стране мира невозможно провести абсолютно чисто, без сбоев и ошибок.

Легитимность же и правовой статус результатам выборов придает не только работа по предотвращению нарушений, но и оперативное реагирование на обнаруженные нарушения, эффективность мер по ликвидации и минимизации их последствий.

Рассмотрим конкретные примеры, как власти и члены избирательных комиссий реагировали на нарушения в ходе этих выборов.

Пожалуй, одно из самых серьезных нарушений произошло за три дня до выборов. В ночь с 8 на 9 сентября в интернете была распространена видеозапись, из которой следует, что на встрече с членами участковых избирательных комиссий района Ново-Переделкино заместитель главы управы района в ходе обсуждения предстоящих выборов передал членам комиссий бумажные конверты с неизвестным содержимым.

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Московская городская избирательная комиссия оперативно провела совещание, по итогам которого направила обращения в правоохранительные органы с требованием привлечь виновных к ответственности. Территориальная избирательная комиссия района Ново-Переделкино оперативно заменила всех председателей участковых избирательных комиссий.

Причем, что характерно, новыми председателями назначены члены УИК, представляющие различные политические партии и общественные объединения. Этого не требует закон, но такое решение наилучшим образом соответствует духу права и демократии, что показательно демонстрирует настрой избиркомов. В итоге, от КПРФ были назначены 16 председателей избиркомов, от ЛДПР — 4, Справедливой России — 8, Патриотов России — 3, Гражданской платформы — 1, Всероссийского общества инвалидов — 3, Московской Федерации профсоюзов — 1.

О степени заинтересованности властей в честности и прозрачности всего электорального процесса свидетельствует также и тот факт, что еще одним последствием этого инцидента стала отставка главы управы района Ново-Переделкино и его заместителя, подписанная мэром Москвы Сергеем Собяниным. После отставки началась проверка на предмет возбуждения уголовного дела: «Документы в понедельник передадим в прокуратуру», — написал Собянин в микроблоге Twitter.

Тактика «выжженной земли» для правонарушителей от избиркомов

Не менее жесткую реакцию на нарушения продемонстрировали сотрудники избиркомов, причем не только столице, но и в достаточно отдаленных от столицы городах. Что означает, принципиальность и строгость сотрудников избиркомов почти никак не соотносится с вниманием СМИ.

Так, например, утром в день выборов на УИК № 552 Саранска наблюдателями от КПРФ было обнаружено, что голосование проводилось на бюллетенях без подписей членов УИК и печатей. Как только это стало известно, на участок прибыла зампредседателя ЦИК и сотрудники следственного комитета. Голосование на участке приостановили.

Поскольку избирательное право 290 граждан, проголосовавших по несоответствующим установленной форме бюллетеням, было нарушено, ЦИК приняла решение о расформировании УИК № 552 и признании выборов на данном участке недействительными.

Наблюдатели раньше любили говорить, будто избиркомы в разных городах, особенно в глубине России, находятся под контролем и влиянием городских властей. Этот миф развенчали в Самаре, где на участках в качестве наблюдателей были обнаружены управляющие микрорайонов, подчиняющиеся главе районной администрации. Как только об этом стало известно, с участков №№ 2657−2661 были удалены не только наблюдатели от КПРФ и кандидата Д. И. Сталина, незаявленные в ТИК, но и представители партии власти — наблюдатели от ВПП «ЕР». Таким образом, инцидент оказался крайне оперативно исчерпан.

Вообще, при изучении примеров реакция властей, правоохранительных органов и, прежде всего, представителей избиркомов просматривается главная характеристика этих действий на выборах 10 сентября — быстрота и жесткость реакции.

Характерный пример — ситуация на участке 527 в Саранске. Там, возможно по недоразумению, избирателю выдали бюллетень, заполненный за кандидата от «Единой России». Сразу после этого на место выехала секретарь ЦИК Республики Мордовии Светлана Федонина, сотрудники полиции. В итоге, председатель участковой избирательной комиссии была оперативно освобождена от должности.

Развенчание мифов

Еще за несколько дней до выборов оппозиция начала педалировать тему якобы нежелания представителей избиркомов пресекать случаи нарушения незаконной агитации. В действительности, как показывает анализ поступивших в ЦИК жалоб, если таковые случаи и фиксировались, то почти везде эти нарушения были оперативно ликвидированы.

Вот, взятый наугад, один из ряда однотипных примеров. На одном из избирательных участков Ленинского района Челябинска в одномандатном избирательном округе № 12 были задержаны два лица, незаконно распространявших агитационные материалы в пользу кандидата С. В. Фирстова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Нарушителей доставили в полицию.

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В отсутствие реальных серьезных нарушений, СМИ и оппозиционеры пытались привлечь к себе внимание и дискредитировать выборы описанием различных мелких скандалов. Особой популярностью в этот раз пользовались истории про якобы попытки подкупа избирателей водкой и привлечению к голосованию за определенных кандидатов предварительно опьяненных избирателей.

Иногда эти истории даже имели под собой некоторые основания, как, например, в Ивнянском районе Белгородской области, где избирали депутатов Губкинского городского собрания. Выполнить свой гражданский долг туда пришла семейная пара. Глава семейства явно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Длительное время понадобилось ему для заполнения бюллетеня. Выйдя из кабинки, гражданин попытался опустить заполненный бюллетень в урну для голосования, однако попасть в прорезь никак не получалось. Тогда ему на помощь пришла супруга, перехватившая у мужа бюллетень и опустившая его вместе со своим в урну. Ситуацией незамедлительно воспользовался наблюдавший за выборами журналист агентства «Рейтер». Он заявил, что имел место факт двойного голосования одним гражданином. Возможно, в Москве ему удалось бы разжечь полноценный скандал, однако в Губкине жалоб по указанному факту так и не поступило.

Аналогичным методом пиара, основанном на ассоциативной связи неразборчивого русского избирателя и водки, не брезговали даже некоторые не слишком успешные кандидаты. В частности, кандидат-самовыдвиженец на должность главы сельского поселения «Село Аян» Хабаровского края Андрей Найко подал жалобу в ОМВД России по Аяно-Майскому району на другого кандидата-самовыдвиженца Алексея Ермолаева, обвинив его в попытках покупки голосов избирателей в обмен на алкогольную продукцию. Обращение было рассмотрено ОМВД России по Аяно-Майскому району. Однако никаких подтверждений фактам, указанным в обращении, найти не удалось.

Борьба с провокациями

Пожалуй, наиболее высокой правовой оценки на этих выборах заслуживает реакция представителей избиркомов на разного рода провокации: как на попытки нарушений правил голосования, так и на голословные заявления.

В качестве иллюстрации второго пункта можно привести пример реакции на твит белгородского блогера И. Ермоленко, в котором он сообщил, будто в пгт. Волоконовке Белгородской области на 450-м участке наблюдатель зафиксировала вброс бюллетеней. УИК отреагировала на жалобу. Был произведен пересчет бюллетеней. Их количество совпало с числом проголосовавших на отчетное время. В результате, работа комиссии была приостановлена на 20 минут. Наблюдателю вынесли предупреждение, о том, что она мешает работе УИК.

В то же время, когда на том же УИК № 450 в Волоконовском районе Белгородской области был проведен пересчет бюллетеней в переносных ящиках по жалобе КПРФ и количество бюллетеней в ящиках действительно превысило указанное в протоколе число, избирком подписал постановление о признании голосования по «переносным ящикам» на указанном участке недействительным.

Большое внимание в соцсетях и независимых СМИ на этих выборах было уделено якобы многочисленным нарушениям в ходе досрочного голосования. В реальности, большая часть таких «новостей» и жалоб оказалась выдуманными инфоповодами.

Например, по информации «Политсибру» на избирательном участке № 249 (округ № 19) в лицее № 2 в Барнауле аннулировали бюллетени, поданные в ходе досрочного голосования. Как сообщил член окружной избирательной комиссии № 19 Жорж Михайлов, утром 10 сентября при вскрытии 42 конвертов с бюллетенями по досрочному голосованию выяснилось, что на них нет печати УИК. Избирателей пытались огорчить информацией, будто волеизъявление проголосовавших досрочно не будет учтено. Данное было сообщение проверено членом ЦИК РФ А. Ю. Киневым и его сотрудниками. Информация не подтвердилась.

Ложная тревога

В целом, главный правовой итог выборов 10 сентября можно описать двумя словами — «ложная тревога». Анонсировалось очень много споров о результатах выборов, столкновений с наблюдателями, новых нарушений. Однако, спустя сутки после их окончания можно признать, что это первые выборы за долгий срок, результаты которых, за единичными исключениями, признаны всеми.

Наблюдатели признают, что нарушения имели несущественный характер. А заявления о нарушении избирательных прав зачастую при проверке принимают комедийный характер.

Иллюстрацией приведенному выше тезису может служить случай в городе Чистополь Республики Татарстан. На сайте «Карта нарушений на выборах» в 12:36 10 сентября размещена жалоба следующего содержания: «я Блинов Леонид Владимирович, заявляю, что в здание лицея № 1, где должны проходить выборы, меня не впустили: говорят ничего не знаем, ни про какие выборы» (указан № избирательного участка 2734). В ходе проверки было установлено, что в избирательном округе, на котором расположен указанный избирательный участок в Чистополе довыборы 10 сентября не проводятся.

Походная история с «ложной тревогой» произошла и в Томской области. Там журналиста одного из местных изданий якобы не пустили на избирательный участок. Как выяснилось, репортера возмутило требование предъявить перед входом на участок аккредитационное удостоверение, поэтому он в соцсетях разместил сообщение о «недопуске». А после спокойно прошел внутрь и, по словам главы комиссии, «мирно сидел на участке с наблюдателями и пил чай».

А на избирательном участке № 582 Назаровского района Красноярского края члены участковой комиссии воспрепятствовали получению бюллетеня избирателем, который уже проголосовал досрочно, о чем имелась запись в списке избирателей. Избиратель пояснил, что кандидат в депутаты Стрельникова Ю. А. предложила ему проверить участковую избирательную комиссию на соблюдение избирательного законодательства.