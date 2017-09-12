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08:40 (мск), источник: Nakanune.ru

Инаугурация свердловского губернатора состоится на следующей неделе

Инаугурация свердловского губернатора состоится на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что это произойдет 15 сентября. Однако, как стало известно Накануне.RU, дата была перенесена. Планируется, что мероприятие пройдет 18 сентября в Театре эстрады.

10 сентября в Свердловской области состоялись выборы губернатора Свердловской области. Как ранее сообщил облизбирком, по итогам обработки 100% бюллетеней Евгений Куйвашев обогнал всех своих конкурентов — за него проголосовали 62,16% избирателей.

Добавим, ожидается, что свердловское правительство автоматически уйдет в отставку 14—15 сентября. После этого министры будут назначены заново.

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