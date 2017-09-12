Инаугурация свердловского губернатора состоится на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что это произойдет 15 сентября. Однако, как стало известно Накануне.RU, дата была перенесена. Планируется, что мероприятие пройдет 18 сентября в Театре эстрады.

10 сентября в Свердловской области состоялись выборы губернатора Свердловской области. Как ранее сообщил облизбирком, по итогам обработки 100% бюллетеней Евгений Куйвашев обогнал всех своих конкурентов — за него проголосовали 62,16% избирателей.