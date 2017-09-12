В Самарской губернии усилена работа по противодействию обороту нелегального алкоголя

Источник: РИА "Новости"

Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области за неделю с 5 сентября по 11 сентября проведены контрольные мероприятия в 11 объектах торговли в Самаре (Октябрьский, Советский, Кировский районы), в Новокуйбышевске, а также в Волжском районе.

На 10 объектах торговли выявлены нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции (на одном объекте нарушений не выявлено).

Из незаконного оборота изъято: 24 кеги, 510 бутылок пива, пивных напитков (общим объемом более 700 литров), 110 бутылок крепкой алкогольной продукции, в том числе производства Республики Казахстан, а также 5 ПЭТ-бутылок (по 1,5 литра каждая) спиртосодержащей жидкости. Общий объем изъятой крепкой алкогольной продукции составил 62,5 литра.

В отношении шести индивидуальных предпринимателей, двух организаций нарушивших законодательство в сфере оборота алкогольной продукции, возбуждены административные производства.