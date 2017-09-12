Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
17 советов от самых старых людей планеты
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Россия заявила протест Польше
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: эксперт поведал, зачем на Украине говорят о войне с РФ
США могут разрешить проект бомбы против РФ - СМИ
Максим Галкин рассказал о конфликте со Стасом Михайловым
Полет Москва-Анталья: самолет молился почти хором
CМИ: Администрация Трампа может разрешить проект бомбы против РФ
СМИ: Алсу в золотистом мини показала декольте
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
08:37 (мск), источник: Volga News

В Самарской губернии усилена работа по противодействию обороту нелегального алкоголя

По поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина в губернии усилена работа по противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области за неделю с 5 сентября по 11 сентября проведены контрольные мероприятия в 11 объектах торговли в Самаре (Октябрьский, Советский, Кировский районы), в Новокуйбышевске, а также в Волжском районе.

На 10 объектах торговли выявлены нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции (на одном объекте нарушений не выявлено).

Из незаконного оборота изъято: 24 кеги, 510 бутылок пива, пивных напитков (общим объемом более 700 литров), 110 бутылок крепкой алкогольной продукции, в том числе производства Республики Казахстан, а также 5 ПЭТ-бутылок (по 1,5 литра каждая) спиртосодержащей жидкости. Общий объем изъятой крепкой алкогольной продукции составил 62,5 литра.

В отношении шести индивидуальных предпринимателей, двух организаций нарушивших законодательство в сфере оборота алкогольной продукции, возбуждены административные производства.

8 сентября проведен мониторинг торговых объектов в Самаре в связи с получением информации о продаже алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В ходе мониторинга обследовано девять объектов. В результате: по восьми объектам информация о нарушении в сфере розничной продажи алкогольной продукции не подтвердилась. На одном обследованном объекте (г. Самара, ул. 22 Партсъезда, рынок «Спарта», павильон «Рекольт») — зафиксировано повторное нарушение: осуществление деятельности по розничной продаже пива без подключения к ЕГАИС. Информация направлена в ГУ МВД России по Самарской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Евгений Чудаев: "Точечная застройка - это неинтересно"
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
МИД Германии рассказал, когда может начаться снятие санкций с РФ
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Эрдоган заявил, что Турция внесла залог за российские С-400
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь