В Самарской губернии усилена работа по противодействию обороту нелегального алкоголя
По поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина в губернии усилена работа по противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции, сообщает
По поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина в губернии усилена работа по противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции, сообщает
Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области за неделю с 5 сентября по 11 сентября проведены контрольные мероприятия в 11 объектах торговли в Самаре (Октябрьский, Советский, Кировский районы), в Новокуйбышевске, а также в Волжском районе.
На 10 объектах торговли выявлены нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции (на одном объекте нарушений не выявлено).
Из незаконного оборота изъято: 24 кеги, 510 бутылок пива, пивных напитков (общим объемом более 700 литров), 110 бутылок крепкой алкогольной продукции, в том числе производства Республики Казахстан, а также 5
В отношении шести индивидуальных предпринимателей, двух организаций нарушивших законодательство в сфере оборота алкогольной продукции, возбуждены административные производства.
8 сентября проведен мониторинг торговых объектов в Самаре в связи с получением информации о продаже алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В ходе мониторинга обследовано девять объектов. В результате: по восьми объектам информация о нарушении в сфере розничной продажи алкогольной продукции не подтвердилась. На одном обследованном объекте (г. Самара, ул. 22 Партсъезда, рынок «Спарта», павильон «Рекольт») — зафиксировано повторное нарушение: осуществление деятельности по розничной продаже пива без подключения к ЕГАИС. Информация направлена в ГУ МВД России по Самарской области.