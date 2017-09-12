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09:30 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма обвинили ЕС в пренебрежении правами крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что Европейский союз, отказываясь признавать выборы в Крыму, пренебрегает базовыми правами человека.

Источник: РИА Новости

Севастопольцы 10 сентября впервые общенародным голосованием избрали губернатора города. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент. В ЕС заявили, что не признают проведение выборов на полуострове, так как остаются непоколебимыми в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Этим Евросоюз показывает еще раз, что он пренебрегает базисными правами человека, в данном случае правом на свободные выборы», — сказал РИА Новости Мурадов. По его словам, Евросоюз пренебрегал правом крымчан провести законный референдум, считая возможным признавать только объединение своих собственных народов. «Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности», — отметил Мурадов.

Вице-премьер подчеркнул, что в такой позиции ЕС нет ничего удивительного. «Пока не изменится их логика понимания прав человека, пока они будут стоять на позиции их прямого игнорирования, до тех пор будет сохраняться и этот подход Европейского союза. Это еще раз показывает необходимость радикального обновления мышления ведущих деятелей этой группировки государств», — заявил Мурадов.

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