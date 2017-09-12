Власти Крыма обвинили ЕС в пренебрежении правами крымчан

Источник: РИА Новости

Севастопольцы 10 сентября впервые общенародным голосованием избрали губернатора города. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент. В ЕС заявили, что не признают проведение выборов на полуострове, так как остаются непоколебимыми в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Этим Евросоюз показывает еще раз, что он пренебрегает базисными правами человека, в данном случае правом на свободные выборы», — сказал РИА Новости Мурадов. По его словам, Евросоюз пренебрегал правом крымчан провести законный референдум, считая возможным признавать только объединение своих собственных народов. «Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности», — отметил Мурадов.