Приангарье и Индонезия могут установить побратимские отношения

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область и Республика Индонезия рассмотрят возможность установления побратимских отношений между друг другом. Об этом договорились губернатор Приангарья Сергей Левченко и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в Российской Федерации Вахид Суприяди, который с рабочим визитом прибыл в регион. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества региона и республики по нескольким основным направлениям — сельское хозяйство и агропромышленная сфера. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Индонезия, отметил Вахид Суприяди, сейчас ведет активное сотрудничество с Россией по части импорта пшеницы. Также стороны обсудили варианты сотрудничества в банковской и финансовой сферах, переработке полезных ископаемых, туризме и транспорте. Глава региона обратил внимание, что экономическое сотрудничество с Индонезией развивается и по линии поставок самолетов, а также их сервисного обслуживания.

«Индонезия — страна с динамично развивающейся экономикой. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах деятельности. Несмотря на значительную удаленность Республики от Иркутской области, наш внешнеторговый оборот постоянно увеличивается. Так, за шесть месяцев 2017 года его объем составил 13,5 млн долларов США, или 193% к аналогичному периоду 2016 года», — подчеркнул Сергей Левченко.

В настоящее время присутствует большой потенциал внешнеторговых отношений между Россией и Индонезией.

«Наши страны не конкурируют между собой в тех товарах, которые закупают друг у друга. Мы также видим перспективы сотрудничества в туристической сфере. Поток российских туристов в Индонезию увеличился на 22%. Наши граждане с интересом рассматривают возможность посетить Иркутскую область, увидеть озеро Байкал», — сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в Российской Федерации.