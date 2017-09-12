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09:54 (мск), источник: PROUFU.ru

Спикер Госсобрания Башкирии отказался комментировать свое прошение президенту помиловать Игоря Изместьева

В начале сентября правозащитник Людмила Алексеева заявила, что отправила в администрацию президента прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

Направила она в Кремль и аналогичное обращение председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева. Присоединились к спикеру республиканского парламента и некоторые депутаты.

Сегодня наши коллеги спросили у Константина Толкачева, что заставило его подписать письмо главе государства о помиловании Игоря Изместьева. Но парламентарий наотрез отказался комментировать этот вопрос. Как Константин Борисович пытался уйти от ответа, смотрите в коротком видео.

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Напомним, Игоря Изместьева приговорили к пожизненному сроку заключения в конце 2010 года. Его осудили за организацию ряда убийств, организацию поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также за уклонение от уплаты налогов и попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

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