Спикер Госсобрания Башкирии отказался комментировать свое прошение президенту помиловать Игоря Изместьева

Направила она в Кремль и аналогичное обращение председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева. Присоединились к спикеру республиканского парламента и некоторые депутаты.

Сегодня наши коллеги спросили у Константина Толкачева, что заставило его подписать письмо главе государства о помиловании Игоря Изместьева. Но парламентарий наотрез отказался комментировать этот вопрос. Как Константин Борисович пытался уйти от ответа, смотрите в коротком видео.

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