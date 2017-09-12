Минобороны запустило сайт учений «Запад-2017»

Источник: БЕЛТА

Сайт создается на время проведения учения. Здесь ежедневно будут размещаться пресс-релизы, информационные материалы по учению, фото­видеоинформация. Всю актуальную информацию, касающуюся Запада-2017, можно будет найти также на интернет-портале Министерства обороны mil.by, на сайте телекомпании «ВоенТВ».

Учение «Запад-2017» будет широко освещаться в СМИ. Журналисты в период его активной фазы — 17—19 сентября — смогут выехать на полигоны, где будут проводиться розыгрыши военных действий: Ружанский, Осиповичский и Доманово. Кроме того, с 14 сентября запланирован ежедневный брифинг для аккредитованных журналистов официального представителя Министерства обороны о задачах, решаемых в ходе учения — по итогам каждого дня.

По данным МИД, поступило беспрецедентное количество обращений от иностранных СМИ с просьбой об аккредитации на учение — около 270. Заявки получены от информагентств, изданий и телеканалов изо всех стран-соседей, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции. Учения будут освещать и журналисты из Катара, Республики Корея, Японии.