Минобороны запустило сайт учений «Запад-2017»
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси запустило специальный сайт «Учение “Запад-2017”» — exercise.mil.by, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси запустило специальный сайт «Учение “Запад-2017”» — exercise.mil.by, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сайт создается на время проведения учения. Здесь ежедневно будут размещаться
Учение «Запад-2017» будет широко освещаться в СМИ. Журналисты в период его активной фазы —
По данным МИД, поступило беспрецедентное количество обращений от иностранных СМИ с просьбой об аккредитации на учение — около 270. Заявки получены от информагентств, изданий и телеканалов изо всех
На учение «Запад-2017» приглашено также большое число наблюдателей. Приглашения направлены представителям международных организаций — ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК, — а также