Владимир Путин одобрил два инфраструктурных проекта в Прикамье

Глава государства уже подписал поручения по реконструкции федеральной трассы Пермь-Екатеринбург на участке от Кукуштана до Кунгура и по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета.

«Я обещал добиваться продления строительства дороги от Кукуштана до Кунгура и эту просьбу я высказал, — заявил Максим Решетников на встрече с журналистами. — Обсуждалась и тема театра. Владимир Владимирович соответствующее поручение подписал по софинансированию. По театру нужно определиться с местом, с архитектурным решением».