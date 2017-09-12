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10:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Владимир Путин одобрил два инфраструктурных проекта в Прикамье

ПЕРМЬ, 12 сентября, ФедералПресс. Врио губернатора Максим Решетников заручился поддержкой президента по софинансированию двух инфраструктурных проектов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Глава государства уже подписал поручения по реконструкции федеральной трассы Пермь-Екатеринбург на участке от Кукуштана до Кунгура и по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета.

«Я обещал добиваться продления строительства дороги от Кукуштана до Кунгура и эту просьбу я высказал, — заявил Максим Решетников на встрече с журналистами. — Обсуждалась и тема театра. Владимир Владимирович соответствующее поручение подписал по софинансированию. По театру нужно определиться с местом, с архитектурным решением».

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