Владимир Путин одобрил два инфраструктурных проекта в Прикамье
ПЕРМЬ, 12 сентября, ФедералПресс. Врио губернатора Максим Решетников заручился поддержкой президента по софинансированию двух инфраструктурных проектов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
ПЕРМЬ, 12 сентября, ФедералПресс. Врио губернатора Максим Решетников заручился поддержкой президента по софинансированию двух инфраструктурных проектов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Глава государства уже подписал поручения по реконструкции федеральной трассы
«Я обещал добиваться продления строительства дороги от Кукуштана до Кунгура и эту просьбу я высказал, — заявил Максим Решетников на встрече с журналистами. — Обсуждалась и тема театра. Владимир Владимирович соответствующее поручение подписал по софинансированию. По театру нужно определиться с местом, с архитектурным решением».