Глава Прикамья: «Впереди пять лет больших свершений»
Максим Решетников после оглашения результатов голосования посетил свой предвыборный штаб.
Максим Решетников после оглашения результатов голосования посетил свой предвыборный штаб.
Максим Решетников после оглашения результатов голосования посетил свой предвыборный штаб. Свои голоса за него отдали 82,06% избирателей. Главу Прикамья встретил робот «Промобот», соратники и соперники по выборам — Олег Постников и Ирина Филатова. Руководитель региона поздравил собравшихся с высоким результатом и отметил, что добиться постановленной цели удалось благодаря слаженной работе всех участников выборного процесса.
Как отметил Максим Решетников: «Мне бы хотелось отдельно поблагодарить тех, кто помогал и поддерживал меня в этой избирательной кампании, всех, кто работал не покладая рук, потому что доверие создается из конкретных маленьких решений и дел. Дорогие друзья, все только начинается! Пять лет впереди, это будет пять лет напряженного труда, больших задач и больших свершений».