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10:24 (мск), источник: Вести - Пермь

Глава Прикамья: «Впереди пять лет больших свершений»

Максим Решетников после оглашения результатов голосования посетил свой предвыборный штаб.

Источник: Вести - Пермь

Максим Решетников после оглашения результатов голосования посетил свой предвыборный штаб. Свои голоса за него отдали 82,06% избирателей. Главу Прикамья встретил робот «Промобот», соратники и соперники по выборам — Олег Постников и Ирина Филатова. Руководитель региона поздравил собравшихся с высоким результатом и отметил, что добиться постановленной цели удалось благодаря слаженной работе всех участников выборного процесса.

Как отметил Максим Решетников: «Мне бы хотелось отдельно поблагодарить тех, кто помогал и поддерживал меня в этой избирательной кампании, всех, кто работал не покладая рук, потому что доверие создается из конкретных маленьких решений и дел. Дорогие друзья, все только начинается! Пять лет впереди, это будет пять лет напряженного труда, больших задач и больших свершений».

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