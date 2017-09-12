Стало известно, когда омские депутаты начнут делить кабинеты
По предварительным данным, имеющимся у «СуперОмска», первое заседание депутатов омского горсовета 6 созыва состоится не раньше 27 сентября.
По предварительным данным, имеющимся у «СуперОмска», первое заседание депутатов омского горсовета 6 созыва состоится не раньше 27 сентября.
Вероятно, на первом пленарном заседании парламентарии должны определить спикера, его заместителей, а также председателей профильных комитетов.
Именно председателю; двум его замам; еще одному депутату, работающему на постоянной основе, а также председателям комитетов будут предоставлены кабинеты в здании на Думской, 1.
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Как ранее сообщал «СуперОмск», удостоверения депутатов омского горсовета победители выборов могут получить уже на этой неделе. Все зависит от того, в течение какого времени партии определятся, кому из участников голосования по спискам достанется мандат, а кто, наоборот по