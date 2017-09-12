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10:23 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно, когда омские депутаты начнут делить кабинеты

По предварительным данным, имеющимся у «СуперОмска», первое заседание депутатов омского горсовета 6 созыва состоится не раньше 27 сентября.

Вероятно, на первом пленарном заседании парламентарии должны определить спикера, его заместителей, а также председателей профильных комитетов.

Именно председателю; двум его замам; еще одному депутату, работающему на постоянной основе, а также председателям комитетов будут предоставлены кабинеты в здании на Думской, 1.

Какой-либо конфликт между новыми и старыми депутатами в пресс-службе омского горсовета категорически исключают. Последнее заседание горсовета предыдущего созыва состоялось еще в июле. За это время вещи с Думской точно могли собрать депутаты, которые не шли на новый срок.

В пресс-службе ОГС заверили, что аппарат горсовета все это время продолжал работу, и новые хозяева кабинетов на Думской займут их без каких-либо проблем.

Как ранее сообщал «СуперОмск», удостоверения депутатов омского горсовета победители выборов могут получить уже на этой неделе. Все зависит от того, в течение какого времени партии определятся, кому из участников голосования по спискам достанется мандат, а кто, наоборот по каким-то причинам откажется от него. Пока точно можно сказать, что это будут эсерка Елена Драпеко и либерал-демократ Владимир Жириновский. Депутаты Госдумы возглавляли общемуниципальные списки своих партий. Также от мандата депутата горсовета отказался лидер списка КПРФ, второй секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин.

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