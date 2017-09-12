Стало известно, когда омские депутаты начнут делить кабинеты

Вероятно, на первом пленарном заседании парламентарии должны определить спикера, его заместителей, а также председателей профильных комитетов.

Именно председателю; двум его замам; еще одному депутату, работающему на постоянной основе, а также председателям комитетов будут предоставлены кабинеты в здании на Думской, 1.

Какой-либо конфликт между новыми и старыми депутатами в пресс-службе омского горсовета категорически исключают. Последнее заседание горсовета предыдущего созыва состоялось еще в июле. За это время вещи с Думской точно могли собрать депутаты, которые не шли на новый срок.

В пресс-службе ОГС заверили, что аппарат горсовета все это время продолжал работу, и новые хозяева кабинетов на Думской займут их без каких-либо проблем.