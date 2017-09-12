Юлия Тимошенко попала в базу данных сайта «Миротворец»
КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных лидера партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Верховной раде Юлию Тимошенко.
КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных лидера партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Верховной раде Юлию Тимошенко.
«Незаконное пересечение государственной границы Украины. Нападение на пограничников при выполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства (Михаил Саакашвили). Манипулирование общественно значимой информацией», — сказано в перечне причин, по которым политик пополнила список.
Вечером в воскресенье
Полиция Львова, куда Саакашвили прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции. Реагируя на происшествие, президент Украины Петр Порошенко назвал ситуацию с Саакашвили на границе вопросом исключительно из области права, не требующим политического комментария.
Саакашвили тоже попал в базу данных
Сам Саакашвили был внесен в базу сайта «Миротворец» 10 сентября в раздел «Чистилище» за незаконное пересечение государственной границы Украины и нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей.
Сайт «Миротворец», связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан весной 2014 года для установления личностей ополченцев Донбасса или людей, помогающих им. Туда попадают люди, которые, по мнению издания, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины.
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