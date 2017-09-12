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10:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Американских дипломатов лишили выделенного паркинга в Екатеринбурге

На улице Гоголя.

Источник: УралИнформБюро

С улицы Гоголя в Екатеринбурге исчезли дорожные знаки, позволявшие американским и британским дипломатам эксклюзивно парковать свои автомобили на обочине проезжей части.

Персональные места под паркинг располагались у дома № 15а, где размещены Генконсульства США и Великобритании. Теперь гласящие о привилегированном положении дипломатических авто таблички можно наблюдать во внутреннем дворе здания, передает «Уралинформбюро».

На месте, где раньше был знак, разрешавший парковку только дипломатам, остался лишь след от конструкции.

Дорожные знаки «переехали» во внутренний двор здания Генконсульств.

Тем временем российские власти рассматривают возможность лишить американских дипломатов возможности пользоваться выделенными парковками, организованными у зданий дипмиссий США в Москве и других городах, пишет газета «Коммерсантъ». Учитывая, что в США у российских дипломатов выделенных парковок нет, мера рассматривается как одна из возможных для установления «полного паритета» в условиях взаимодействия американской и российской сторон.

В конце июля стало известно о массовом сокращении к 1 сентября персонала дипмиссий США в России — в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Это стало ответом РФ на одобрение Конгрессом США «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций». Из-за сокращения во второй половине августа прекратилась выдача неиммиграционных виз в генконсульствах в регионах, их оформление теперь возможно только в посольстве в Москве.

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