Министерство образования Башкирии объяснило, как будет изучаться башкирский язык

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжаются споры на тему башкирского языка. Вот уже несколько недель из разных источников приходит противоречивая информация на тему того, останется ли башкирский язык обязательным предметом в школе. Вчера, 11 сентября, официальный ответ дало региональное министерство образования.

В письме, опубликованном на сайте минобра, множество ссылок на официальные документы. Так, например, Конституция России признает за республиками право устанавливать государственные языки, в Башкирии ими являются русский и башкирский. Законы об образовании позволяют преподавать башкирский язык как государственный.

— Этот предмет предлагается школами для изучения как предмет начального и основного общего образования. Он вносится в учебные планы на основе заявления родителей или законных представителей, — прокомментировали ситуацию в минобре.