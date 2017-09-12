Видеофакт: как встречали Лукашенко в Индии

Церемония встречи Лукашенко опубликована на YouTube-канале его индийского коллеги. Видно, что прошла она торжественно: с конницей, торжественным проходом по дорожке и ротой почетного караула.

Кроме Лукашенко в Индии сейчас находятся и многие члены белорусского правительства — они также присутствовали на церемонии, после чего познакомились с руководством принимающей страны.