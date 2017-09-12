Видеофакт: как встречали Лукашенко в Индии
Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Индии с двухдневным официальным визитом. Встречали его на высшем уровне: президент Рам Натх Ковинд и
Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Индии с двухдневным официальным визитом. Встречали его на высшем уровне: президент Рам Натх Ковинд и
Церемония встречи Лукашенко опубликована на
Кроме Лукашенко в Индии сейчас находятся и многие члены белорусского правительства — они также присутствовали на церемонии, после чего познакомились с руководством принимающей страны.