Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили попали в базу данных сайта «Миротворец»

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко угодила в базу сайта Миротворец после того, как вместе с соратниками прорвала оцепление на границе Украины с Польшей и помогла Михаилу Саакашвили оказаться в стране, передает TUT.BY.

На сайте организации информируют, что Тимошенко вписали в базу данных за сознательное нарушение государственной границы Украины, организацию и подготовку к незаконному перемещению лица без гражданства через границу Украины. Также ей вменяют участие в атаке режимного объекта в составе группы лиц.

Незадолго до этого в базу данных Миротворец попал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он оказался там за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ГНСУ в составе группы лиц при исполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины.

В воскресенье, 10 сентября, Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, в буквальном смысле прорвался в Украину. Не обошлось без драки с полицейскими и пограничниками. Во время прорыва двенадцать бойцов Национальной полиции и пять бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Госпогранслужбе Украины этот инцидент назвали массовым нарушением государственной границы, а полиция возбудила уголовное дело.