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10:25 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили попали в базу данных сайта «Миротворец»

Глава украинской партии Батькивщина Юлия Тимошенко и ее соратник Сергей Власенко попали в базу данных портала Миротворец в связи с незаконным пересечением границы Украины. Ранее в списке также оказался бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко угодила в базу сайта Миротворец после того, как вместе с соратниками прорвала оцепление на границе Украины с Польшей и помогла Михаилу Саакашвили оказаться в стране, передает TUT.BY.

На сайте организации информируют, что Тимошенко вписали в базу данных за сознательное нарушение государственной границы Украины, организацию и подготовку к незаконному перемещению лица без гражданства через границу Украины. Также ей вменяют участие в атаке режимного объекта в составе группы лиц.

Незадолго до этого в базу данных Миротворец попал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он оказался там за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ГНСУ в составе группы лиц при исполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины.

В воскресенье, 10 сентября, Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, в буквальном смысле прорвался в Украину. Не обошлось без драки с полицейскими и пограничниками. Во время прорыва двенадцать бойцов Национальной полиции и пять бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Госпогранслужбе Украины этот инцидент назвали массовым нарушением государственной границы, а полиция возбудила уголовное дело.

Сайт Миротворец публикует сведения о людях, которые угрожают украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

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