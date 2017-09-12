В Красноярске началась подготовка к выборам мэра

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В Красноярском горсовете стартовала процедура выборов главы города. Полномочия действующего мэра — Эдхама Акбулатова — истекли 10 сентября этого года, и теперь депутатам горсовета придется выбрать нового градоначальника.

Подобная схема избрания главы города была введена в Красноярске в декабре 2014 года, когда новый закон о выборах органов власти в муниципалитетах фактически упразднил прямые выборы мэра, передав право решать судьбу его кресла депутатам городского совета.

Первым этапом выборов мэра Красноярска станет конкурс по отбору кандидатур на пост градоначальника, который должен пройти не позднее 10 октября. Им будет заниматься специальная комиссия из десяти человек, пятеро из которых — представители горсовета, а еще пятерых назначит губернатор Красноярского края.

«Члены комиссии по результатам презентаций программ кандидатов будут присваивать им (программам) определенные баллы, — рассказали в горсовете, — и претенденты, получившие максимальные оценки, будут допущены к сессии горсовета, депутаты которого и примут окончательное решение».

Претендовать на место главы города может любой гражданин России, достигший 21 года, не имеющий ограничений по здоровью и судимостей.