Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
17 советов от самых старых людей планеты
Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в РФ
Россия заявила протест Польше
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10В Саудовской Аравии начался Хадж
10:43 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске началась подготовка к выборам мэра

В Красноярском горсовете стартовала процедура выборов главы города. Судьбу его кресла решат депутаты городского совета.

Источник: Reuters

В Красноярском горсовете стартовала процедура выборов главы города. Полномочия действующего мэра — Эдхама Акбулатова — истекли 10 сентября этого года, и теперь депутатам горсовета придется выбрать нового градоначальника.

Подобная схема избрания главы города была введена в Красноярске в декабре 2014 года, когда новый закон о выборах органов власти в муниципалитетах фактически упразднил прямые выборы мэра, передав право решать судьбу его кресла депутатам городского совета.

Первым этапом выборов мэра Красноярска станет конкурс по отбору кандидатур на пост градоначальника, который должен пройти не позднее 10 октября. Им будет заниматься специальная комиссия из десяти человек, пятеро из которых — представители горсовета, а еще пятерых назначит губернатор Красноярского края.

«Члены комиссии по результатам презентаций программ кандидатов будут присваивать им (программам) определенные баллы, — рассказали в горсовете, — и претенденты, получившие максимальные оценки, будут допущены к сессии горсовета, депутаты которого и примут окончательное решение».

Претендовать на место главы города может любой гражданин России, достигший 21 года, не имеющий ограничений по здоровью и судимостей.

На сегодня о своем намерении претендовать на кресло мэра окончательно заявил лишь Эдхам Акбулатов. Также о вероятном участии в выборах некоторое время назад говорил самый богатый депутат Красноярского горсовета Владимир Егоров. К тому же, на днях стало известно, что бывший спикер горсовета Валерий Ревкуц может стать еще одним претендентом на пост мэра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Подрядчик ремонта на проспекте Мира отстает от графика почти на месяц
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил, что Турция внесла залог за российские С-400
Совбез ООН принял резолюцию о новых санкциях в отношении КНДР
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Иракский суд приговорил к смертной казни россиянина
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь