Мэр Хабаровска: в городе программа по открытию новых детсадов выполнена
В краевом центре сдали в эксплуатацию ещё одно дошкольное учреждение.
В краевом центре сдали в эксплуатацию ещё одно дошкольное учреждение.
В дальневосточной столице сдали ещё один корпус детского сада № 145 — на переулке Топографическом. Здание открыли после проделанного капитального ремонта. Мэр города Александр Соколов заявил, что основная задача по устройству детей в дошкольные учреждения в краевом центре выполнена.
«За последние 10 лет уже 41-й объект под детские сады вводится в Хабаровске. Кроме этого, объекты негосударственной формы, десять новых негосударственных детсадов. За эти годы более семи тысяч дополнительных мест появились в детсадах. И мы считаем, что программа ввода в строй дошкольных учреждений для детей от двух до семи лет в городе выполнена. Даже есть резервы. Но работа по открытию детсадов в городе продолжается. Основная задача решена, теперь мы будем решать её локально — для тех микрорайонов, где таких учреждений мало и родителям приходится возить детей в другую часть города», — рассказал на открытии детсада Александр Соколов.
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«Ввод такого объекта в строй — большой праздник, и мы рады, что нам выпала честь принять участие в нём. Мы видим, сколько сил и средств прилагает администрация Хабаровска для развития системы образования в городе. И это оставляет самое приятное впечатление», — заявила начальник управления образования города Санья госпожа У Пин.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что вернуть детям садик № 145 два года назад поручил Александр Соколов.