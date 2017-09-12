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10:35 (мск), источник: Восток Медиа

Мэр Хабаровска: в городе программа по открытию новых детсадов выполнена

В краевом центре сдали в эксплуатацию ещё одно дошкольное учреждение.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице сдали ещё один корпус детского сада № 145 — на переулке Топографическом. Здание открыли после проделанного капитального ремонта. Мэр города Александр Соколов заявил, что основная задача по устройству детей в дошкольные учреждения в краевом центре выполнена.

«За последние 10 лет уже 41-й объект под детские сады вводится в Хабаровске. Кроме этого, объекты негосударственной формы, десять новых негосударственных детсадов. За эти годы более семи тысяч дополнительных мест появились в детсадах. И мы считаем, что программа ввода в строй дошкольных учреждений для детей от двух до семи лет в городе выполнена. Даже есть резервы. Но работа по открытию детсадов в городе продолжается. Основная задача решена, теперь мы будем решать её локально — для тех микрорайонов, где таких учреждений мало и родителям приходится возить детей в другую часть города», — рассказал на открытии детсада Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, мэр вручил заведующей детсадом Татьяне Упировой сертификат на 30 тысяч рублей — их можно потратить на развитие материально-технической базы: приобретения игрушек или оборудования для обучения. К мэру на церемонии открытия присоединились председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков, представители администрации города, воспитанники детского сада и их родители, а также члены делегации из китайского города-побратима Санья.

«Ввод такого объекта в строй — большой праздник, и мы рады, что нам выпала честь принять участие в нём. Мы видим, сколько сил и средств прилагает администрация Хабаровска для развития системы образования в городе. И это оставляет самое приятное впечатление», — заявила начальник управления образования города Санья госпожа У Пин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что вернуть детям садик № 145 два года назад поручил Александр Соколов. Когда-то его корпуса использовали по назначению, но из-за невостребованности в связи с демографической ситуацией их передали под другие нужды. Первый корпус строители сдали в прошлом году.

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