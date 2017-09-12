График реализации имущества скандального депутата-банкрота Ильи Гаффнера рассмотрят в суде

Как сообщает РАПСИ, соответствующее ходатайство было подано финансовым управляющим имуществом должника Александром Осинским. В мае суд продлил на четыре месяца срок реализации имущества Гаффнера. В ходатайстве Осинского говорится, что в настоящее время имущество Гаффнера не реализовано, не произведены расчеты с кредиторами.

Суд 17 февраля 2016 года по заявлению Россельхозбанка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении депутата. Ранее представитель должника ходатайствовал «о прекращении производства по делу в связи нецелесообразностью введения процедуры банкротства по причине отсутствия у должника имущества, а также отсутствием средств для финансирования процедуры банкротства».

Напомним, в июле прошлого года Гаффнер был признан банкротом и в отношении него была введена открытая процедура реализации имущества. Иск в суд о банкротстве Ильи Гаффнера подавал Россельхозбанк, которому народный избранник задолжал порядка 200 млн руб. В процессе рассмотрения иска сумма была снижена.