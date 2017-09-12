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11:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Сергей Елизаров избран депутатом городской Думы по одномандатному округу № 3

Дополнительные выборы депутата городской думы состоялись в Дзержинске.

Источник: Reuters

В Дзержинске состоялись дополнительные выборы депутата городской думы шестого созыва, сообщает пресс-служба городской думы.

27 апреля 2017 года городская дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата городской думы шестого созыва Романа Фомина, избранного по одномандатному избирательному округу № 35.

Решение было принято в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Устава городского округа город Дзержинск и на основании личного заявления Романа Фомина о досрочном прекращении депутатских полномочий.

В результате проведенных в единый день голосования — 10 сентября — довыборов — депутатом по этому округу был избран Сергей Елизаров. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 88,57% голосов избирателей и опередил четверых соперников — Андрея Блохина (5,26% голосов), Дмитрия Алиева (2,27% голосов), Ирину Соснову (1,18% голосов) и Наталью Сомову (1,09% голосов).

Всего участие в голосовании приняли 1102 человека (21,45%).

Сергей Викторович Елизаров родился в 1976 году в Саратове, в 1997 году закончил Институт права и экономики МВД РФ (город Рязань), является директором ООО «Компания «Окахим», в качестве кандидата в депутаты выдвинут НРО ПП «КПРФ».

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