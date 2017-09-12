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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Москве демонтировали мемориальную табличку Борису Немцову

С дома на Малой Ордынке в Москве, где жил убитый 27 февраля 2015 года политик Борис Немцов, сняли мемориальную доску, открытую в его честь на прошлой неделе.

Об этом рассказала в Facebook Татьяна Тихонович, сопроводившая свою запись фотографиями. Информацию также подтверждает телеканал «Дождь».

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Табличку демонтировало движение SERB, о чем сообщил «ВКонтакте» активист SERB Гоша Тарасевич. Он пояснил, что «самопальная табличка» была установлена на фасаде дома незаконно. Мемориальную доску передали в ОВД по ЦАО Москвы. Активисты также написали заявление в полицию «с требованием привлечь к ответственности лиц самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску».

Как рассказывал Илья Яшин, вопрос об установке таблички на голосование собственников квартир в доме вынес один из жильцов дома, муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков. Установку мемориальной доски поддержало большинством жильцов. Однако в департаменте культурного наследия Москвы заявили, что мемориальная доска будет демонтирована, так как она была установлена без согласия с городскими властями.

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