В Москве демонтировали мемориальную табличку Борису Немцову

Об этом рассказала в Facebook Татьяна Тихонович, сопроводившая свою запись фотографиями. Информацию также подтверждает телеканал «Дождь».

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Табличку демонтировало движение SERB, о чем сообщил «ВКонтакте» активист SERB Гоша Тарасевич. Он пояснил, что «самопальная табличка» была установлена на фасаде дома незаконно. Мемориальную доску передали в ОВД по ЦАО Москвы. Активисты также написали заявление в полицию «с требованием привлечь к ответственности лиц самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску».