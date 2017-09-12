Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Россия заявила протест Польше
Кто будет следующим правителем России
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Китай близок к совершению революции в подводном флоте – СМИ
СМИ: Турчинов расстроен приветствием Нацгвардии
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10В Саудовской Аравии начался Хадж
10:46 (мск), источник: СуперОмск

После выборов Сокина и Федотова уберут из общественного совета при РЭК

Общественный совет при Региональной энергетической комиссии ждет ротация.

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) сообщила о готовящейся ротации общественного совета. Его покинут четыре человека из двенадцати. Это депутат Законодательного собрания Вячеслав Васильев и победители прошедших выборов в Омский городской Совет Алексей Сокин и Юрий Федотов.

Также уведомил комиссию о своем решении выйти из совета Вадим Грабарь. Представитель некоммерческого партнерства «Омская коллегия оценщиков» больше не намерен представлять в органе общественную палату Омской области.

На заседании в конце сентября общественный совет при РЭК утвердит положение о ротации. Имена новых четырех членов совета будут объявлены позже.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил, что Турция внесла залог за российские С-400
Совбез ООН принял резолюцию о новых санкциях в отношении КНДР
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Иракский суд приговорил к смертной казни россиянина
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь