После выборов Сокина и Федотова уберут из общественного совета при РЭК

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) сообщила о готовящейся ротации общественного совета. Его покинут четыре человека из двенадцати. Это депутат Законодательного собрания Вячеслав Васильев и победители прошедших выборов в Омский городской Совет Алексей Сокин и Юрий Федотов.

Также уведомил комиссию о своем решении выйти из совета Вадим Грабарь. Представитель некоммерческого партнерства «Омская коллегия оценщиков» больше не намерен представлять в органе общественную палату Омской области.