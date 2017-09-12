После выборов Сокина и Федотова уберут из общественного совета при РЭК
Общественный совет при Региональной энергетической комиссии ждет ротация.
Общественный совет при Региональной энергетической комиссии ждет ротация.
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) сообщила о готовящейся ротации общественного совета. Его покинут четыре человека из двенадцати. Это депутат Законодательного собрания Вячеслав Васильев и победители прошедших выборов в Омский городской Совет Алексей Сокин и Юрий Федотов.
Также уведомил комиссию о своем решении выйти из совета Вадим Грабарь. Представитель некоммерческого партнерства «Омская коллегия оценщиков» больше не намерен представлять в органе общественную палату Омской области.
На заседании в конце сентября общественный совет при РЭК утвердит положение о ротации. Имена новых четырех членов совета будут объявлены позже.